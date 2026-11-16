Справжня "механіка" повертається: Subaru показала заряджений седан WRX STI Sport R

Як повідомляє Motor1, інженери бренду не просто взяли стару коробку передач TY85 від попереднього покоління, а суттєво її модернізували. Завдяки оптимізації внутрішніх зазорів та тертя, люфт важеля вдалося зменшити на 60 відсотків, що забезпечило максимально чіткі та швидкі перемикання.

Під капотом новинки працює знайомий 2,4-літровий турбований опозитний двигун, який видає 271 кінську силу та 375 Нм крутного моменту. Вся ця потужність передається на систему повного приводу та реалізується через 19-дюймові колеса, взуті у спортивні шини Bridgestone Potenza.

Щоб зробити їзду ще драйвовішою, Subaru додала систему автоматичного перегазування Rev Sync. Вона самостійно піднімає оберти двигуна під час перемикання на понижену передачу, хоча прихильники класичного стилю водіння все ще можуть робити це самостійно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Не лише три педалі

Окрім нової трансмісії, седан отримав електронно-керовані амортизатори ZF зі спеціальними налаштуваннями для балансу між керованістю та комфортом. За гальмування тепер відповідають потужні механізми Brembo з шестипоршневими супортами спереду та двопоршневими ззаду, які працюють у парі з перфорованими дисками.

Цікаво, що японці не забули й про безпеку, адаптувавши свій фірмовий комплекс EyeSight спеціально для автомобілів з механічною коробкою. Система використовує стереокамери та вміє утримувати авто в смузі руху або запобігати виїзду за її межі.

Ціна та перспективи

Наразі модель заявлена як регулярна серійна версія для внутрішнього ринку Японії, де компанія планує продавати по 330 таких машин щомісяця. Прийом замовлень стартує 19 листопада, а базовий прайс становить близько 35 тисяч доларів за поточним курсом.

Варто розуміти, що попри шильдик STI, це не повноцінне відродження легендарного флагмана, а радше топова комплектація звичайного WRX для ентузіастів. Проте виробник вже готує ще дві моделі на "механіці": нову версію купе BRZ та гарячий хетчбек на базі концепту Performance-B STI.

Нагадаємо, паралельно з розвитком спортивної лінійки в Японії, Subaru змушена скорочувати моторну гаму в Європі. Через жорсткі екологічні норми вже наприкінці 2027 року європейський ринок покинуть моделі з класичними опозитними двигунами, поступившись місцем електромобілям.