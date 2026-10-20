Епоха завершується: Subaru назавжди прибирає легендарні опозитні двигуни з Європи

Як повідомляють видання Autonext та Auto Motor Sport, головними причинами такого кроку стали жорсткі європейські екологічні норми та нові вимоги до безпеки. Оновлення старих моторів та електричної архітектури під сучасні стандарти виявилося для компанії економічно невигідним.

Вже наприкінці 2027 року європейський ринок покине популярний універсал Subaru Outback. Разом із ним з автосалонів зникнуть гібридні версії моделей Impreza, Crosstrek та Forester. Після масштабної чистки в європейському портфоліо марки залишаться лише електромобілі. Йдеться про кросовер Solterra, а також Uncharted та E-Outback, які розроблені у партнерстві з Toyota.

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Subaru Solterra

Історія довжиною в 60 років

Опозитні двигуни були візитною карткою Subaru протягом шести десятиліть, починаючи з виходу моделі Subaru 1000 у 1966 році. Тоді перший агрегат видавав скромні 55 кінських сил з одного літра об'єму. Сьогодні ж під капотом європейського Outback працює 2,5-літровий атмосферник на 187 сил. Інші моделі, які готуються до виходу з ринку, використовують 2,0-літрові м'які гібриди потужністю 136 "конячок".

Японська марка залишалася єдиним масовим брендом, який встановлював "опозитники" на весь свій модельний ряд. Ця технологія, разом із симетричним повним приводом, формувала унікальний характер автомобілів, і тепер подібні мотори серед європейців можна буде знайти хіба що у Porsche.