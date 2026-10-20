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Эпоха завершается: Subaru навсегда убирает легендарные оппозитные двигатели из Европы

Японский автопроизводитель полностью прекратит продажи моделей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке после 2027 года. Такое радикальное решение оставит в местной линейке бренда всего три электромобиля, разработанных совместно с Toyota.
Subaru откажется от оппозитных двигателей в Европе

ФОТО: Motor1|

Subaru прекратит продажи авто с ДВС в Европе

Данила Северенчук
logo20 октября, 16:40
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Как сообщают издания Autonext да Auto Motor Sport, Главными причинами этого шага стали жесткие европейские экологические нормы и новые требования к безопасности. Обновление старых моторов и электрической архитектуры под современные стандарты оказалось для компании экономически невыгодным.

Уже в конце 2027 года европейский рынок покинет популярный универсал. Subaru Outback. Вместе с ним с автосалонов исчезнут гибридные версии моделей Impreza, Crosstrek да Forester. После масштабной чистки в европейском портфолио марки останутся только электромобили. Речь идет о кроссовере Solterra, а также Uncharted и E-Outback, разработанные в партнерстве с Toyota.

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Subaru Solterra

История длиной в 60 лет

Оппозитные двигатели были визитной карточкой Subaru в течение шести десятилетий, начиная с выхода модели Subaru 1000 в 1966 году. Тогда первый агрегат выдавал скромные 55 лошадиных сил из одного литра объема. Сегодня под капотом европейского Outback работает 2,5-литровый атмосферник на 187 сил. Другие модели, которые готовятся к выходу из рынка, используют 2,0-литровые мягкие гибриды мощностью 136 "лошадок".

Японская марка оставалась единственным массовым брендом, устанавливавшим "оппозитники" на весь свой модельный ряд. Эта технология вместе с симметричным полным приводом формировала уникальный характер автомобилей, и теперь подобные моторы среди европейцев можно будет найти разве что у Porsche.

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