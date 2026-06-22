Старий Chevrolet Corvette продають в Києві за привабливою ціною

На українському ринку з’явився справжній автомобільний раритет. У Києві виставили на продаж спортивне купе Chevrolet Corvette C6 2008 року випуску, яке за 18 років експлуатації проїхало всього 101 кілометр, пише topgir.com.ua.

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За унікальний автомобіль продавець просить 68 тисяч доларів, що еквівалентно приблизно 3,06 млн гривень.

Практично новий спорткар

Згідно з оголошенням на AUTO.RIA, автомобіль має лише одного власника. Також зазначається, що Corvette був ввезений в Україну з-за кордону та вперше зареєстрований у червні 2026 року.

Йдеться про Chevrolet Corvette шостого покоління (C6) після рестайлінгу. Автомобіль виконаний у білому кольорі кузова та належить до базової версії моделі.

Головною особливістю цього екземпляра став його пробіг — лише 101 кілометр. Для спорткара, якому виповнилося 18 років, це надзвичайно рідкісний показник. Саме тому автомобіль можна вважати своєрідною «капсулою часу», яка майже не експлуатувалася після сходження з конвеєра.

Потужний атмосферний V8

Під капотом Chevrolet Corvette встановлено атмосферний бензиновий двигун V8 об'ємом 6,2 літра.

Основні характеристики моделі:

Потужність — 437 к. с.

Двигун — 6,2-літровий V8.

Коробка передач — автоматична.

Привід — задній.

Завдяки класичній задньопривідній компоновці та потужному атмосферному мотору Corvette C6 вважається однією з найуспішніших моделей в історії американського бренду.

Колекційна цінність

Більшість Chevrolet Corvette цього покоління сьогодні мають значно більший пробіг та активно експлуатувалися протягом багатьох років. На цьому тлі екземпляр із показником усього 101 км виглядає винятково рідкісною пропозицією не лише для українського, а й для світового ринку.

Поєднання мінімального пробігу, фактично заводського стану, одного власника та оригінальної комплектації робить цей Corvette потенційно цікавим для колекціонерів і шанувальників американських спортивних автомобілів.

Чому Corvette C6 вважають особливою моделлю

Chevrolet Corvette C6 випускався з 2005 по 2013 рік і став одним із найпопулярніших поколінь легендарного американського спорткара. Модель поєднала високу продуктивність, відносно невелику масу та доступнішу ціну порівняно з багатьма європейськими конкурентами.

Сьогодні добре збережені Corvette C6 поступово набувають статусу колекційних автомобілів, а екземпляри з мінімальним пробігом трапляються на ринку вкрай рідко. Саме тому виставлений у Києві спорткар може претендувати на звання одного з найунікальніших Chevrolet Corvette, які наразі продаються в Україні.