Старий та брудний Porsche 911 продали за 4,7 мільйона доларів

На аукціоні RM Sotheby's у Великій Британії продали надзвичайно рідкісний Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion 1993 року. Незважаючи на товстий шар пилу та бруду, автомобіль встановив рекорд вартості для цієї моделі, пішовши з молотка за 3,49 млн фунтів стерлінгів (близько $4,7 млн). Про це пише focus.ua.

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Найдорожчим Porsche 911 Carrera цієї моделі став екземпляр, який понад два десятиліття провів у гаражі без експлуатації. Автомобіль не мили навіть після того, як його виявили, тому кузов залишився вкритим товстим шаром пилу та бруду.

Один із двох у світі

Високу ціну пояснює насамперед виняткова рідкісність автомобіля. Porsche випустила лише два екземпляри дорожньої версії 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion.

Модель створили на базі гоночного Porsche 911 Carrera RSR 3.8, але адаптували для використання на дорогах загального користування. Автомобіль отримав оздоблений червоною шкірою салон, однак зберіг каркас безпеки, масивне заднє антикрило, спортивну підвіску та потужні гальма.

Пробіг лише 10 кілометрів

Ще однією особливістю спорткара став його практично новий стан. На одометрі автомобіля зафіксовано лише 10 км пробігу.

Відомо, що у 1996 році купе доставили першому власнику у Великій Британії, після чого воно майже 20 років простояло в гаражі. Саме тому автомобіль називають справжньою "капсулою часу".

Потужний атмосферний двигун

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion оснащений атмосферним 3,8-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 380 к.с., який працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

За маси лише 1210 кг спорткар здатний прискорюватися від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди.

Саме поєднання надзвичайної рідкісності, мінімального пробігу та майже повністю збереженого заводського стану зробило цей Porsche одним із найдорожчих класичних автомобілів марки, коли-небудь проданих на аукціоні.