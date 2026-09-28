Сучасна версія легендарної Lancia подорожчала вдвічі й коштує понад мільйон доларів

Як повідомляє видання Carscoops, унікальний рестомод Kimera EVO37 готується піти з молотка на аукціоні Broad Arrow. Очікується, що за автомобіль віддадуть від 1,08 до 1,3 мільйона доларів. Це 18-й екземпляр із 37 випущених, і його ціна яскраво демонструє, як швидко зростає вартість ексклюзивних авто.

У 2021 році, коли компанія Kimera Automobili тільки представила цю модель, базовий прайс стартував від 450 тисяч євро (близько 512 тисяч доларів). Тоді багатьом здавалося, що це занадто дорого для машини від бренду без гучного історичного імені. Але ті, хто ризикнув вкласти гроші, зараз можуть отримати понад 100% прибутку. Ринок рестомодів – тобто класичних авто із сучасною "начинкою" – зараз переживає справжній бум, і такі лімітовані машини стають кращою інвестицією, ніж нерухомість.

Що ховається під капотом

Цей конкретний екземпляр зібрали на початку 2025 року. Він пофарбований в особливий коричневий металік Kimera Luci del Bosco, натхненний класичною Lamborghini Miura, а салон обшитий дорогою бежевою шкірою з елементами відкритого карбону. Але головне тут – техніка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобіль оснащений 2,1-літровим чотирициліндровим двигуном, який має і турбіну, і механічний нагнітач. Цей агрегат видає 498 кінських сил та 550 Нм крутного моменту. У парі з класичною шестиступінчастою "механікою" та заднім приводом машина вистрілює до першої сотні всього за три секунди. Максимальна швидкість сягає 310 км/год.

Ралійна спадщина