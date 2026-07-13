Світлофорні схеми: це вже друга подібна справа за останній час

У столиці українських корабелів через "золоті" світлофори судитимуть посадовців комунгоспу. За версією слідства, через оплату обладнання, яке фактично не поставили, міський бюджет втратив понад 1,3 млн грн.

За даними Миколаївської окружної прокуратури, директор комунального господарства та провідний юрист, яка одночасно відповідала за публічні закупівлі, діяли за попередньою змовою.

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Оплатили те, чого не отримали

Слідство стверджує, що посадовці знали про відсутність постачання світлофорного обладнання за укладеними договорами, однак все одно забезпечили перерахування постачальнику всієї суми бюджетних коштів.

У результаті, за оцінкою правоохоронців, територіальна громада Миколаєва зазнала збитків на понад 1,3 млн гривень.

Вони не злодії й це поки законне твердження

Відповідно до Конституції України, обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду. Якщо вину посадовців буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За інформацією Миколаївського центру журналістських розслідувань Nikcenter, у п'ятницю, 10 серпня в Інгульському райсуді Миколаєва відбулося перше судове засідання Розглядалася справа відстороненого від посади керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (називається імя, прізвище) та його дружини (називається ім'я, прізвище), котра працювала у тому ж комунальному господарстві юристом.

В судовій залі йде розгляд "світлофорної" справи. Фото: Наталя Якобсон-Белібова



Щоправда, за один раз суд всі обставини справи не з'ясував й переніс розгляд справи, призначивши наступне засідання на середину серпня.