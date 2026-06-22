Tesla Model 3 розбили у дворі київського ЖК: пошкоджено кілька авто

Уночі в одному з дворів ЖК “Варшавський” у Києві водій чорної Tesla Model 3 з білим салоном вирішив продемонструвати можливості нового електромобіля, повідомив телеграм канал Реальний Київ за інформацією очевидців. За їхніми словами, авто розігналося до швидкості понад 100 км/год, після чого водій втратив контроль над машиною.

До речі як власники Tesla обманюють автопілот

Tesla розбилася об стовп

Після втрати керування електромобіль влетів у стовп. Удар був достатньо сильним, щоб пошкодити не лише саму Tesla, а й кілька автомобілів, які були припарковані поруч на узбіччі.

За попередніми даними, люди внаслідок ДТП не постраждали. Це головне, адже аварія сталася у житловому комплексі, де навіть уночі можуть перебувати пішоходи, мешканці будинків або власники припаркованих авто.

Водій спочатку поїхав з місця ДТП

За словами очевидців, після аварії водій нібито залишив місце пригоди, але згодом повернувся. Разом із ним, за попередньою інформацією, міг бути його батько.

Офіційно ці обставини має встановити поліція. Так само правоохоронці мають з’ясувати, з якою швидкістю рухався автомобіль, чи був водій тверезим, чи мав право керування та що саме стало причиною втрати контролю.

Потужний електромобіль не пробачає помилок

Tesla Model 3 навіть у базових версіях має дуже динамічний розгін. Саме тому такі автомобілі часто створюють у водіїв оманливе відчуття повного контролю: машина прискорюється майже миттєво, без шуму двигуна і без класичного “відчуття швидкості”.

Але у дворі житлового комплексу така динаміка стає не перевагою, а небезпекою. Вузькі проїзди, припарковані автомобілі, бордюри, стовпи та пішоходи не залишають простору для помилки.

Ця аварія ще раз показує: електромобіль може бути тихим і сучасним, але закони фізики для нього такі самі, як і для будь-якого іншого авто. А спроба “показати машину” у дворі може закінчитися дуже дорогим ремонтом і серйозними юридичними наслідками.

До речі Tesla повернула лідерство на світовому ринку електромобілів

Що загрожує водію

Якщо інформація про залишення місця ДТП підтвердиться, це може стати окремим порушенням.

Водій також може відповідати за пошкодження чужого майна, адже в аварії постраждали припарковані автомобілі.

Остаточну правову оцінку мають дати правоохоронці. Власникам пошкоджених машин доведеться фіксувати збитки та розв'язати питання компенсації через страхову компанію або напряму з винуватцем ДТП.

Для інших водіїв ця історія є простим нагадуванням: двір житлового комплексу — не місце для швидкісних заїздів. Навіть якщо під капотом не бензиновий мотор, а електрична силова установка.