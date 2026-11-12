Тотальний відеоконтроль та стеження: Нацбанк висунув нові вимоги до інкасаторських авто

Як повідомляє пресслужба регулятора, наразі триває повторне громадське обговорення оновлених правил для банків та спеціалізованих СІТ-компаній.

Головна мета цих змін полягає у суттєвому посиленні безпеки під час перевезення валютних цінностей українськими дорогами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Відтак кожен оперативний автотранспорт, що використовується для інкасації, має бути обладнаний спеціальними системами відеоспостереження. Електроніка повинна безперервно знімати роботу бригади на всіх етапах маршруту, особливо в моменти, коли двері броньовика відчиняються для завантаження чи розвантаження готівки.

Окрім самої картинки, компанії-перевізники будуть змушені ретельно фіксувати геолокацію своїх машин. На першу ж вимогу інспекторів Нацбанку власники автопарку повинні надати відеозаписи та точні координати місцезнаходження транспорту на будь-якому відрізку шляху під час наглядових дій.

Інші вимоги та фінансовий контроль

Штрихом варто згадати й суто банківські нюанси, які пропонує запровадити відомство.

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Зокрема, йдеться про уточнення правил озброєного супроводу екіпажів та нові вимоги до безпосереднього обслуговування платіжних терміналів.