Тотальний відеоконтроль та стеження: Нацбанк висунув нові вимоги до інкасаторських авто

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Тепер кожен чих екіпажу має фіксуватися на відео, як в русі, так і на операціях з відкритими дверима
Як повідомляє пресслужба регулятора, наразі триває повторне громадське обговорення оновлених правил для банків та спеціалізованих СІТ-компаній.
Головна мета цих змін полягає у суттєвому посиленні безпеки під час перевезення валютних цінностей українськими дорогами.
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Відтак кожен оперативний автотранспорт, що використовується для інкасації, має бути обладнаний спеціальними системами відеоспостереження. Електроніка повинна безперервно знімати роботу бригади на всіх етапах маршруту, особливо в моменти, коли двері броньовика відчиняються для завантаження чи розвантаження готівки.
Окрім самої картинки, компанії-перевізники будуть змушені ретельно фіксувати геолокацію своїх машин. На першу ж вимогу інспекторів Нацбанку власники автопарку повинні надати відеозаписи та точні координати місцезнаходження транспорту на будь-якому відрізку шляху під час наглядових дій.
Інші вимоги та фінансовий контроль
Штрихом варто згадати й суто банківські нюанси, які пропонує запровадити відомство.
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Зокрема, йдеться про уточнення правил озброєного супроводу екіпажів та нові вимоги до безпосереднього обслуговування платіжних терміналів.
"Усі зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 23 листопада 2026 року включно, – зазначають представники фінансового регулятора.