Toyota Land Cruiser FJ може отримати дизельну версію

На момент запуску FJ доступний виключно з атмосферним 2,7-літровим бензиновим двигуном. Це добре знайомий агрегат, який використовувався в Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux, Toyota Fortuner та інших моделях бренду, зазначає Auto24.

У новому FJ він розвиває 161 к.с. та 246 Нм крутного моменту й працює у парі з 6-ступеневим “автоматом” і постійним повним приводом. Для неважкого бездоріжжя та щоденної експлуатації цього достатньо, але фанати “крутного моменту знизу” очікували дизельний варіант з моменту дебюту моделі.

Дизель у перспективі — і зовсім інший характер

За даними японських журналістів Best Car, наступним кроком для Toyota Land Cruiser FJ може стати поява 2,8-літрового турбодизеля. Цей чотирициліндровий агрегат уже знайомий по Toyota Land Cruiser 250 та Hilux й видає 201 к.с. і 500 Нм крутного. І ось тут різниця з бензиновим мотором відчутна: крутний момент фактично збільшується удвічі.

Для рамного позашляховика це означає кращу тягу на бездоріжжі, впевненіше буксирування та загалом “доросліший” характер. До слова, цей дизель уже сумісний із 48-вольтовою м’якою гібридною системо, але чи отримає FJ електрифіковану версію — поки що питання відкрите.

Рамна класика у компактному форматі

FJ має довжину 4,58 метра й побудований на перевіреній рамній платформі IMV — тій самій архітектурі, що лежить в основі Hilux і Fortuner. Тобто це не кросовер із позашляховим іміджем, а справжній рамник у компактнішому форматі. Саме тому очікування дизельної версії виглядає логічним: така конфігурація ідеально вписується в концепцію “малого, але серйозного” Land Cruiser.

Чекати доведеться довго

Втім, швидкого дебюту дизеля не буде. За попередніми оцінками, 2,8-літрова версія може з’явитися не раніше 2029 року. Пауза виглядає стратегічною: Toyota зможе адаптувати мотор до жорсткіших екологічних стандартів і впевнено продавати модель на регульованих ринках до 2030-х років. Бензиновому 2,7-літровому агрегату відповідати майбутнім нормам буде дедалі складніше, тому дизель може стати не просто альтернативою, а необхідністю.

Географія продажів

Офіційний дебют у Японії запланований на травень 2026 року. Там модель запропонують у комплектації VX із прямокутною LED-оптикою та багатим базовим оснащенням. Підтверджені ринки — Південно-Східна Азія, Близький Схід, Південна Америка та Африка. Європа та Північна Америка поки що залишаються поза планами. Якщо 2,8-літровий турбодизель справді з’явиться, FJ перетвориться з “цікавого новачка” на дуже серйозного гравця у своєму сегменті.