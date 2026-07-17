Toyota представила оновлені Prius та Prius PHEV 2027 модельного року: що змінилось

Як пише Carscoops, за перші шість місяців року американські покупці придбали лише 19 518 одиниць Prius, що свідчить про серйозне падіння попиту на 42,3%. Це зниження купівельної активності відбувається на тлі зростання світових цін на бензин, спричиненого війною в Ірані. Оскільки оновлення моделі 2027 року містять лише мінімальні зміни, автовиробнику не варто розраховувати на значне покращення ринкових показників.

Нові ціни та інші зміни у лінійці Toyota Prius

Для 2027 року Toyota Prius отримав лише кілька нововведень. До них належать поява нового чорнильного кольору кузова, а також інтеграція нової двозонної системи клімат-контролю, яка тепер входить до стандартного оснащення. Окрім цих незначних коригувань, ціна на всі версії автомобіля зросла на 205 доларів.

Початкова вартість базової модифікації тепер стартує з позначки 28 755 доларів. Збільшення вартості торкнулося всієї лінійки моделей, включаючи комплектації LE, XLE, Nightshade та Limited. Повна цінова структура для лінійки Toyota Prius 2027 модельного року виглядає так:

Prius LE: 28 755 доларів

Prius LE AWD: 30 155 доларів

Prius XLE: 32 200 доларів

Prius XLE AWD: 33 600 доларів

Prius Nightshade: 33 005 доларів

Prius Nightshade AWD: 34 405 доларів

Prius Limited: 35 770 доларів

Prius Limited AWD: 37 170 доларів

З технічного боку автомобіль пропонує перевірені рішення. Модель оснащується гібридним 2,0-літровим чотирициліндровим силовим агрегатом. Версія з переднім приводом розвиває потужність 145 кВт (197 кінських сил). Повнопривідний варіант видає потужність 146 кВт (196 к.с.), а показник економії палива становить до 4,4 л/100 км у змішаному циклі.

Особливості оновленого Prius Plug-in Hybrid

Для покупців, яким недостатньо можливостей стандартної моделі, пропонується Prius Plug-in Hybrid. Цей варіант повністю повторює зміни класичного гібрида. Ціни на всі комплектації плагін-гібрида – SE, XSE, Nightshade та XSE Premium – аналогічно зросли на 205 доларів порівняно з минулим роком і розподілилися таким чином:

Prius SE: 33 980 доларів

Prius XSE: 37 230 доларів

Prius Nightshade: 38 000 доларів

XSE Premium: 40 675 доларів

Силова установка PHEV поєднує в собі 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, електричні мотори та акумуляторну батарею ємністю 13,6 кВт-год. Сумарна віддача системи становить 164 кВт (222 кінські сили), що забезпечує автомобілю запас ходу виключно на електричній тязі до 70 кілометрів. Після розрядження батареї автомобіль продовжує рух у режимі звичайного гібрида із показником витрати палива до 4,2 л/100 км у змішаному циклі.