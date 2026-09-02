Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших нових авто в Україні у серпні

За даними Укравтопрому, за місяць в Україні реалізували 445 Toyota RAV4. Друге місце посів Renault Duster із результатом 298 автомобілів.

До трійки лідерів також увійшла Skoda Octavia — 227 проданих авто.

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні у серпні

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Toyota RAV4 — 445 од. Renault Duster — 298 од. Skoda Octavia — 227 од. Hyundai Tucson — 204 од. Skoda Kodiaq — 180 од. Toyota Camry — 180 од. Toyota Land Cruiser Prado — 154 од. Toyota Yaris Cross — 154 од. BYD Sea Lion 06 — 132 од. Mazda CX-5 — 120 од.

Таким чином, у серпневому рейтингу домінують кросовери та SUV. Одразу кілька моделей Toyota увійшли до десятки найпопулярніших, а BYD Sea Lion 06 став єдиним електромобілем у рейтингу.