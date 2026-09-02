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Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших нових авто в Україні у серпні

У серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.
Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших авто

Toyota RAV4

Євген Гудущан
logo2 вересня, 10:45
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За даними Укравтопрому, за місяць в Україні реалізували 445 Toyota RAV4. Друге місце посів Renault Duster із результатом 298 автомобілів.

До трійки лідерів також увійшла Skoda Octavia — 227 проданих авто.

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні у серпні

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  1. Toyota RAV4 — 445 од.
  2. Renault Duster — 298 од.
  3. Skoda Octavia — 227 од.
  4. Hyundai Tucson — 204 од.
  5. Skoda Kodiaq — 180 од.
  6. Toyota Camry — 180 од.
  7. Toyota Land Cruiser Prado — 154 од.
  8. Toyota Yaris Cross — 154 од.
  9. BYD Sea Lion 06 — 132 од.
  10. Mazda CX-5 — 120 од.

Таким чином, у серпневому рейтингу домінують кросовери та SUV. Одразу кілька моделей Toyota увійшли до десятки найпопулярніших, а BYD Sea Lion 06 став єдиним електромобілем у рейтингу.

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