Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших нових авто в Україні у серпні

Toyota RAV4
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За даними Укравтопрому, за місяць в Україні реалізували 445 Toyota RAV4. Друге місце посів Renault Duster із результатом 298 автомобілів.
До трійки лідерів також увійшла Skoda Octavia — 227 проданих авто.
ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні у серпні
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- Toyota RAV4 — 445 од.
- Renault Duster — 298 од.
- Skoda Octavia — 227 од.
- Hyundai Tucson — 204 од.
- Skoda Kodiaq — 180 од.
- Toyota Camry — 180 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 154 од.
- Toyota Yaris Cross — 154 од.
- BYD Sea Lion 06 — 132 од.
- Mazda CX-5 — 120 од.
Таким чином, у серпневому рейтингу домінують кросовери та SUV. Одразу кілька моделей Toyota увійшли до десятки найпопулярніших, а BYD Sea Lion 06 став єдиним електромобілем у рейтингу.