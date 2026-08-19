Toyota випустила ювілейну версію Corolla до 60-річчя моделі

Ексклюзивна версія пропонується в кольорах Ice Cap або Supersonic Red, причому останній відтінок є унікальним для цієї серії. Автомобіль отримав двоколірні 18-дюймові колісні диски та наклейки "60th Anniversary" на задніх дверях замість стандартної емблеми SE. Загальний тираж ювілейного видання обмежений 2500 екземплярами, а надходження до дилерів заплановане на початок наступного року, пише Carscoops.

Оснащення інтер'єру та технічні характеристики

У cалоні спецверсії встановлені чорно-червоні спортивні сидіння, 10,5-дюймовий екран мультимедійної системи Toyota, а також брендовані килимки та накладки на пороги. Седан доступний з гібридною системою, що використовує 1,8-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 140 кінських сил, або з 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим мотором потужністю 171 к.с. й 205 Нм крутного моменту.

Вартість та комплектації на ринку

Стандартна версія Corolla надійде у продаж вже цієї осені за початковою ціною від 23 325 доларів США, що на 200 доларів дорожче за попередню модель.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціни на основні комплектації розподілилися наступним чином:

Corolla LE – $23,325;

Corolla SE – $25,765;

Corolla XSE – $29,040;

Corolla Hybrid LE – $25,175;

Corolla Hybrid SE – $27,615;

Corolla Hybrid XLE – $29,540;

Corolla Hybrid LE AWD – $26,575;

Corolla Hybrid SE AWD – $29,015.

Офіційну вартість ювілейної версії 60th Anniversary Special Edition компанія оголосить ближче до старту продажів.