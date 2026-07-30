Пʼяний тракторист намагався втекти від поліції: що з цього вийшло

Саме так патрульному екіпажу обернулася спроба з'ясувати причину відсутності на тракторі реєстраційного номера. Однак поліцейські все ж вирішили встановити причину й без поспіху наздогнали тихохідний транспорт, що мчав на максимальній швидкості.

Як йдеться в релізі поліції Лодзі, незабаром патруль наздогнав утікача, перекрив трактору шлях і змусив його зупинитися.

Алкотестер "здався"

Офіцери відчули від водія сильний запах алкоголю. Але стандартний алкотестер не зміг виміряти ступінь сп'яніння тракториста – він виявився вищим за технічну межу приладу.

Як це не дивно звучить, але в алкотестері поліції не вистачило шкали, щоб визначити рівень алкоголю. Тож чоловіка довелося везти до лікарні для лабораторного аналізу.

Проблема не любить самотність

Ось тут настала чорна смуга, бо на тому неприємності для тракториста не завершилися. В ході дізнавання з'ясувалися й інші проблеми.

На цьому етапі патрульні дізналися, що нетверезий чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення, а трактор взагалі не був ніколи зареєстрований.

Звинувачення буде багатогранним

Таким чином, 57-річному чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення лише за невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу.

Окрім цього, йому доведеться відповідати за керування у стані сп'яніння (якщо це підтвердить аналіз крові), керування без водійського посвідчення та експлуатацію незареєстрованого транспортного засобу.

І це ще не зробили технічного огляду трактора, який може мати незадовільний технічний стан.