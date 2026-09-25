Ціна вражає: Volkswagen розпродає запаси ID.4 зі знижками до 12 500 доларів

Про радикальне зниження цін на популярний електричний кросовер повідомляє профільне видання InsideEVs. Німецький автовиробник намагається максимально швидко звільнити склади дилерів у США, оскільки виробництво ID.4 на заводі в Чаттанузі згортають, щоб звільнити конвеєр для прибуткових бензинових позашляховиків.

Для українських водіїв ця новина має цілком практичний інтерес. Volkswagen ID.4 стабільно тримається в топі найпопулярніших електромобілів в Україні, і хоча левова частка до нас їде з Китаю, американські "битки" та вживані авто теж займають свою нішу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Масовий розпродаж нових машин у США неминуче потягне донизу ціни на страхових аукціонах, тож за кілька місяців пригнати такий кросовер з-за океану стане ще вигідніше.

Максимальна знижка у 12 500 доларів діє на автомобілі 2025 модельного року, запаси яких у дилерів вже дуже обмежені. Технічно вони нічим не відрізняються від найсвіжіших версій, тому покупець отримує абсолютно нове авто за адекватний прайс. Якщо ж ви принципово шукаєте машину 2026 модельного року, дилери готові скинути 6 000 доларів.

З урахуванням усіх бонусів, повнопривідна версія ID.4 Pro з батареєю на 77 кВт-год та реальним запасом ходу понад 420 кілометрів зараз обходиться американцям дешевше за 40 000 доларів. За ці гроші кросовер стає прямим і дуже небезпечним конкурентом для базової Tesla Model Y, пропонуючи традиційно великий салон та м'яку їзду замість аскетичного мінімалізму Ілона Маска. Цікаво те, що Volkswagen вже готує заміну для ID.4 – новий ID. Tiguan.