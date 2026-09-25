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Ціна вражає: Volkswagen розпродає запаси ID.4 зі знижками до 12 500 доларів

Компанія Volkswagen оголосила про масштабний розпродаж електрокросоверів ID.4, знизивши ціни на деякі версії одразу на 12 500 доларів. Такий крок пов'язаний із зупинкою виробництва моделі на американському заводі, що згодом може приємно вплинути й на вартість цих авто на вторинному ринку України.
Volkswagen ID.4 продають в США з шаленими знижками до 12 500 доларів

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen ID.4

Данило Северенчук
logo25 вересня, 13:30
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Про радикальне зниження цін на популярний електричний кросовер повідомляє профільне видання InsideEVs. Німецький автовиробник намагається максимально швидко звільнити склади дилерів у США, оскільки виробництво ID.4 на заводі в Чаттанузі згортають, щоб звільнити конвеєр для прибуткових бензинових позашляховиків.

Для українських водіїв ця новина має цілком практичний інтерес. Volkswagen ID.4 стабільно тримається в топі найпопулярніших електромобілів в Україні, і хоча левова частка до нас їде з Китаю, американські "битки" та вживані авто теж займають свою нішу.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Масовий розпродаж нових машин у США неминуче потягне донизу ціни на страхових аукціонах, тож за кілька місяців пригнати такий кросовер з-за океану стане ще вигідніше.

Максимальна знижка у 12 500 доларів діє на автомобілі 2025 модельного року, запаси яких у дилерів вже дуже обмежені. Технічно вони нічим не відрізняються від найсвіжіших версій, тому покупець отримує абсолютно нове авто за адекватний прайс. Якщо ж ви принципово шукаєте машину 2026 модельного року, дилери готові скинути 6 000 доларів.

З урахуванням усіх бонусів, повнопривідна версія ID.4 Pro з батареєю на 77 кВт-год та реальним запасом ходу понад 420 кілометрів зараз обходиться американцям дешевше за 40 000 доларів. За ці гроші кросовер стає прямим і дуже небезпечним конкурентом для базової Tesla Model Y, пропонуючи традиційно великий салон та м'яку їзду замість аскетичного мінімалізму Ілона Маска. Цікаво те, що Volkswagen вже готує заміну для ID.4 – новий ID. Tiguan.

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