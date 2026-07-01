Шпигуни помітили новий Volkswagen ID. Tiguan, що прийде на заміну ID.4: фото

Очікується, що модель змінить не лише зовнішній вигляд та оформлення інтер'єру, а й перейде на нову технічну архітектуру, що забезпечить кращу продуктивність, пише Carscoops.

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Кардинальні зміни у дизайні кузова

Попри те, що тестовий прототип Volkswagen ID. Tiguan ретельно закамуфльовано під попередню модель, детальний огляд дозволяє розгледіти значну кількість нововведень. Електричний кросовер отримав повністю закриту решітку радіатора, яка за своїм стилістичним виконанням нагадуватиме елементи нового ID. Polo та нещодавно оновленого ID.3 Neo.

Передній бампер було повністю перероблено: він отримав інший нижній повітрозабірник із горизонтальними смугами замість старої стільникової сітки, а також нові бічні шторки для покращення аеродинаміки та оптимізації повітряних потоків. Крім того, по центру передньої частини автомобіля тепер розташовано новий блок сенсорів.

У профілі кузова також простежується великий обсяг дизайнерських змін, нетипових для звичайного рестайлінгу. Розробники встановили повністю нові двері із більш традиційними ручками, зробили лінію плечей пласкішою та інтегрували обтічні нижні панелі. Переосмисленню піддали задню стійку даху та скло третьої чверті. У задній частині ID. Tiguan з'явилися абсолютно нові двері багажного відділення, змінений бампер, інший дифузор та нові задні ліхтарі, які на випробуваннях приховали за допомогою спеціальної фотореалістичної графіки.

Оновлення інтер'єру та цифровізація

Салон майбутнього електричного кросовера зазнає суттєвої модернізації. Очікується, що всередині Volkswagen ID. Tiguan встановлять повністю нову приладову панель та передові дисплеї інформаційно-розважальної системи. Виробник також оновить панель керування основними функціями автомобіля та запропонує водіям кермо іншої конструкції. Традиційно для нових моделей лінійки, у внутрішньому оздобленні кросовера будуть використані матеріали вищої якості.

Перехід на платформу MEB+ та модернізовані двигуни

Головною технічною новиною є те, що ID. Tiguan змінить платформу та базуватиметься на новій архітектурі MEB+. Автомобіль планують комплектувати модернізованими електричними двигунами, які забезпечать підвищену ефективність роботи та покращену динаміку порівняно з актуальним ID.4.

Покупцям будуть доступні акумуляторні батареї ємністю 58 та 79 кВт-год. Завдяки переходу на оновлену платформу, максимальна потужність швидкої зарядки становитиме близько 183 кВт. Більш детальну інформацію та точні технічні специфікації компанія Volkswagen має оприлюднити наприкінці поточного року або на початку 2027 року.

Виробничі плани та ринкові перспективи