Ціни на Cadillac Escalade в США опустилися до мінімумів: що показують аукціони

Згідно зі статистикою торгів американських страхових аукціонів від Autoastat, динаміка яких наведена на графіку, середня фінальна ціна Cadillac Escalade 2020-2022 модельних років у липні 2024 року становила близько 30 тисяч доларів. До липня 2026 року вона опустилася приблизно до 20,3 тисячі, тобто автомобілі подешевшали майже на третину.

Ціна падає вже другий рік

Зниження не було рівномірним. Протягом другої половини 2024 року середня ставка з приблизно 30 тисяч доларів опустилася до 24-26 тисяч.

Навесні 2025 року ціни ненадовго повернулися вище 30 тисяч доларів, але вже після цього тренд знову змінився на спадний.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найнижчу точку на графіку зафіксовано у листопаді 2025 року, коли середня фінальна ставка становила $18 279. Порівняно з попереднім місяцем вона тоді впала одразу на $4685.

Після короткого відновлення до приблизно 26,7 тисячі доларів у грудні ціни знову почали знижуватися. Навесні 2026 року середній рівень уже переважно тримався біля 21-23 тисяч доларів, а в червні та липні опустився майже до 20 тисяч.

Cadillac Escalade 2020 модельного року належить до четвертого покоління, а з 2021 року в США почали продавати абсолютно новий Escalade п'ятого покоління.

Авто24 розповідав про його прем'єру ще у 2020 році. Новинка отримала незалежну задню підвіску, величезний 38-дюймовий OLED-комплекс дисплеїв, пневмопідвіску та значно сучасніший салон.

$20 тисяч на аукціоні не означають Escalade за $20 тисяч в Україні

Як і у випадку з Mazda CX-5, динаміку цін якої Авто24 аналізував раніше, фінальна ставка на Copart або IAAI є лише початком витрат.

Більшість таких автомобілів продають після страхових випадків, тому до вартості лота потрібно додати аукціонні збори, доставку по США, морське перевезення, логістику до України, розмитнення, сертифікацію та ремонт.

Для Escalade окремо варто враховувати високу ціну кузовних деталей, оптики, електроніки та елементів підвіски. А 6,2-літровий двигун робить митні платежі значно більшими, ніж у масового кросовера з дволітровим мотором.

Падіння майже на $10 тисяч робить модель цікавішою

Якщо орієнтуватися на графік, за два роки середня аукціонна ціна Cadillac Escalade 2020-2022 років знизилася приблизно з $30-30,5 тисячі до трохи більше $20 тисяч. Це падіння приблизно на $10 тисяч, або близько третини вартості.

Для покупця з України така зміна суттєва, адже дешевший лот частково компенсує високу логістику та розмитнення великого бензинового позашляховика. Водночас купувати Escalade лише через привабливу фінальну ставку ризиковано: у преміального автомобіля навіть відносно невелике пошкодження може перетворитися на дуже дорогий ремонт.

Тому нинішні ціни роблять Cadillac Escalade значно цікавішим для імпорту, ніж два роки тому, але головною цифрою все одно залишається не ставка на аукціоні, а повна вартість уже відновленої та оформленої машини в Україні.