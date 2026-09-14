Ціни на пальне зростають: дезель вже по 100 гривень за літр

Гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжують зростати, однак темпи подорожчання наприкінці тижня сповільнилися. На південних територіях ресурс торгували переважно по 90–90,50 грн/л, хоча ще в середині тижня ціни становили 88–89 грн/л.

Причиною зростання, як пише enkorr.ua, стало різке подорожчання дизельного пального на європейському ринку — котирування сягали рекордних 1550 доларів за тонну. Однак український гуртовий ринок поки стримує подальше підвищення через надлишкову пропозицію та слабкий попит.

За словами учасників ринку, собівартість партій дизпального, які найближчим часом надійдуть в Україну, становить близько 93,50–93,70 грн/л. Водночас на ринку залишалися пропозиції по 90 грн/л, що змусило трейдерів коригувати ціни вниз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У другій половині дня на півдні вже з'явилися пропозиції по 89,50–89,80 грн/л. Серед компаній, які торгували в районі 90 грн/л, були ОККО, "Кворум-Нафта", "Пейд" та УНТК. Дещо дорожче ресурс пропонували "Д.Трейдінг" і "Мартін Трейд".

Попит стримує подорожчання

Додатковим фактором тиску на ціни залишається слабкий попит. Учасники ринку пояснюють, що під час різкого зростання вартості пального покупці традиційно скорочують закупівлі. Водночас частина трейдерів має надлишкові запаси та потребує швидкого вивільнення ресурсів.

На цьому тлі постачальники поки не переглядають істотно премії та вартість фрахту. Для румунського дизеля премія становить близько 70–75 доларів/т, а фрахт через низький рівень води в Дунаї — 65–75 доларів/т.

Грецький ресурс має премію близько 45–55 доларів/т, а фрахт становить 90–115 доларів/т. На межі серпня та вересня саме дизель із Греції домінував у поставках на південь — близько 27 тис. тонн. Ще 9,9 тис. тонн припало на Ізраїль і 8,9 тис. тонн — на ОАЕ.

На заході дизель також дорожчає

На західному напрямку ціни піднялися до 92,90–93 грн/л, хоча протягом тижня вони доходили до 93,50–94,60 грн/л. Зниження цін на півдні та слабкий попит змусили трейдерів коригувати пропозиції і в цьому регіоні.

Водночас на ринку збільшується кількість пропозицій словацького дизпального. Наприклад, "Мартін Трейд" 11 вересня пропонував його по 94,60 грн/л, а "Енергія Трейд" та УНТК — по 94,70 грн/л.

Ціна ресурсу ORLEN Lietuva на період 11–20 вересня зросла лише на 10 доларів за кубометр — до 1287–1299 дол./м³. Однак учасники ринку очікують нового підвищення, якщо європейські котирування продовжать зростати.

Дизель на АЗС уже наближається до 100 грн/л

Попри тимчасове уповільнення гуртового зростання, для роздрібного ринку перспективи залишаються несприятливими. Старі дешевші партії поступово продаються, а на їхнє місце заходить дорожчий ресурс, закуплений за високих європейських котирувань.

На АЗС маркетмейкерів дизель уже коштує близько 98,90 грн/л, а на преміальних станціях — 99,90–100 грн/л.

Таким чином, подальше зростання роздрібних цін на дизель виглядає ймовірним. Його масштаб залежатиме передусім від динаміки європейських котирувань та того, наскільки швидко український ринок зможе розпродати дешевші запаси.