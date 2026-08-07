У громадах Київщини з'явилися нові інклюзивні автомобілі: ветеранів возитимуть соціальні таксі

Спецтранспорт обслуговуватиме маломобільних жителів громад. Відтепер вони зможуть безперешкодно діставатися до медичних закладів, реабілітаційних центрів, державних установ і важливих соціальних заходів.

Автомобілі придбали коштом обласного бюджету. Ключі від спецтранспорту отримали Вишгородська, Поліська, Обухівська, Калинівська та Володарська громади.

Передача машин відбулася під час відкриття ветеранського простору "Ветеран Pro" у Вишгороді. Очікується, що нові автомобілі значно спростять доступ ветеранів до реабілітаційних послуг, медичних консультацій, адміністративних сервісів та інших необхідних поїздок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Побудовані на базі Citroën Jumper

Основою для інклюзивних автомобілів стали суцільнометалеві фургони Citroën Jumper. Українські кузовні підприємства переобладнують їх у спеціалізований пасажирський транспорт для перевезення людей з інвалідністю.

Автомобілі комплектуються автовиробником турбодизельним двигуном 2.2 BlueHDi потужністю від 140 до 165 к.с., шестиступеневою механічною коробкою передач і переднім приводом.

Передача машин збіглася з відкриттям Київщиною уже дев’ятнадцятого за відліком ветеранського простору "Ветеран Про". Фото: Київська ОВА

Машини відповідають екологічному стандарту Euro 6, мають подовжену колісну базу 4035 мм, а повна маса залежно від комплектації становить від 3,5 до 4 тонн.

Адаптовані для пасажирів на кріслах колісних

Головною особливістю спецавтомобілів є інклюзивне обладнання. Через задні двері встановлено електрогідравлічний підіймач вантажністю до 350 кг, який дозволяє без сторонньої допомоги завантажувати пасажирів на кріслах колісних.

Салон має гнучке компонування та може перевозити до чотирьох людей у кріслах колісних і ще шість-вісім пасажирів на стандартних сидіннях. Для безпечного перевезення передбачено систему напрямних рейок із чотириточковими кріпленнями для візків та окремими пасками безпеки для пасажирів.

Комфорт у будь-яку пору року забезпечують автономний обігрівач салону, додатковий кондиціонер пасажирської частини, висувна підніжка та внутрішні поручні, що полегшують посадку й висадку.