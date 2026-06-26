У Львові перевірили кондиціонери у громадському транспорті: результат виявився невтішним

Приватні перевізники за кожен такий випадок сплатять штраф, тоді як комунальному підприємству загрожує лише дисциплінарна відповідальність.

Про такий підхід до справи та важелі впливу розповіли в мерії: реліз розміщено на офіційному сайті міськради.

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Вісім несправних кондиціонерів за один день

Працівники управління транспорту Львівської міської ради 24 червня перевірили 33 автобуси на маршрутах №20, 23, 34 та 43, а також 11 тролейбусів маршрутів №30 і №32.

Під час перевірки несправні кондиціонери виявили у шести автобусах. Чотири порушення зафіксували у ТзОВ "Фіакр-Львів", ще два — у ПАТ "Львівське АТП-14630".

За кожен випадок перевізникам доведеться сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

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У двох тролейбусах маршруту №32 також не працювали системи кондиціонування.

Водночас чинний договір із ЛКП "Львівелектротранс" не передбачає фінансових санкцій, тому відповідальність покладуть на керівників депо та підприємства.

Перевірили вже більшість автобусів

За результатами перевірок минулого та поточного тижня у Львові вже зафіксували 28 випадків несправної роботи кондиціонерів у громадському транспорті.

За словами керівника управління транспорту ЛМР Олега Партики, перевірки тривають протягом року, однак у літній період особливу увагу приділяють саме роботі систем охолодження.

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На сьогодні інспектори вже оглянули майже 80% автобусів, обладнаних кондиціонерами.

Де кондиціонери є і як такий транспорт визначити

Наразі з близько 500 міських автобусів кондиціонерами обладнано майже 180. Із 134 трамваїв та тролейбусів, що щодня виходять на маршрути, системами кондиціонування обладнано понад 60.

Щоб пасажири могли заздалегідь знати, чи є у транспортному засобі кондиціонер, у салонах почали розміщувати спеціальні інформаційні наліпки. Більшість одиниць електротранспорту та частина автобусів уже отримали такі позначки.