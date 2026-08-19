У сервісних центрах МВС немає послуги "верифікація даних": як оновити інформацію

У сервісних центрах МВС громадяни дедалі частіше намагаються отримати так звану “верифікацію даних” або оновити інформацію у державних реєстрах. Однак окремої адміністративної послуги з такою назвою у територіальних сервісних центрах МВС не існує. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Послуги “верифікація даних” немає і в системі Е-запис. Тому зареєструватися до сервісного центру саме для отримання такої послуги неможливо.

Коли дані оновлюються у сервісному центрі

Під час отримання адміністративної послуги адміністратор перевіряє інформацію про власника та документи і за необхідності актуалізує дані в державних реєстрах.

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Наприклад, це відбувається під час:

обміну посвідчення водія;

перереєстрації транспортного засобу із заміною свідоцтва про реєстрацію.

Водночас просто внести зміни до реєстру без отримання відповідної адміністративної послуги адміністратор територіального сервісного центру МВС не може.

Що робити, якщо посвідчення водія не відображається в реєстрі

Окремі громадяни дійсно можуть потребувати уточнення інформації про свої документи. Наприклад, якщо посвідчення водія було видане до 2013 року і відомості про нього відсутні в електронних реєстрах.

У такому випадку інформацію про раніше виданий документ можна внести до електронних реєстрів шляхом подання звернення громадянина до Головного або регіонального сервісного центру МВС.

При цьому така процедура не є адміністративною послугою і не потребує особистого візиту до територіального сервісного центру.

Якщо змінилися персональні дані

Якщо у власника документа змінилися прізвище, ім'я, по батькові або зареєстроване місце проживання, необхідно отримати відповідну адміністративну послугу.

Зокрема:

у разі зміни персональних даних водія потрібно обміняти посвідчення водія;

у разі зміни даних власника автомобіля необхідно перереєструвати транспортний засіб та отримати нове свідоцтво про реєстрацію.

Саме під час цих процедур інформація в державних реєстрах актуалізується.

Таким чином, звернення громадянина та адміністративна послуга — це різні процедури. Якщо потрібно лише уточнити інформацію без отримання послуги, необхідно подати офіційне звернення до Головного або регіонального сервісного центру МВС.

У сервісному центрі також закликають користуватися лише офіційними ресурсами та не шукати неіснуючу послугу “верифікації даних” через систему Е-запис.