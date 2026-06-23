У Техасі Tesla на автопілоті врізалася в житловий будинок: загинула жінка

Аварія сталася в п'ятницю ввечері в місті Кеті, що є західним передмістям Х'юстона (штат Техас). За даними офісу шерифа округу Гарріс, 44-річний Майкл Батлер рухався на автомобілі Tesla Model 3 у східному напрямку. Під час руху чоловік не втримав транспортний засіб у межах своєї смуги, внаслідок чого машина виїхала за межі дороги і врізалася в цегляну житлову будівлю.

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За інформацією телеканалу ABC News, електромобіль наскрізь пробив зовнішню стіну будинку. У цей момент всередині приміщення перебувала 76-річна Марта Авіла Мантілья, яка потрапила під удар. Постраждалу екстрено доставили медичним гелікоптером до місцевої лікарні, проте від отриманих важких травм вона згодом померла.

Родичі загиблої зазначили, що руйнування припали на ту частину будівлі, де зазвичай збираються діти, але в момент зіткнення більше ніхто з мешканців не зазнав серйозних ушкоджень. Сам Майкл Батлер отримав травми різного ступеня важкості. Правоохоронці підтвердили, що водій не мав ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння і повністю співпрацює зі слідством. Наразі офіційних звинувачень нікому не висунуто.

Суперечки навколо автопілота та позиція компанії

Головним аспектом розслідування стала заява Батлера про те, що під час руху в автомобілі була активована фірмова автоматизована система допомоги водієві. Слідчі наразі встановлюють, яка саме функція була увімкнена – стандартний автопілот чи дорожчий комплекс Full Self-Driving. До з'ясування обставин уже долучилася Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), яка оголосила про початок власного офіційного розслідування.

Після розголосу історії в медіа генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск та керівник відділу штучного інтелекту бренда Ашок Еллусвамі опублікували в соціальній мережі X інформацію, засновану на внутрішніх цифрових логах бортового комп'ютера автівки. За заявою представників виробника, безпосередньо в житловому районі водій вручну вимкнув автономне керування, різко натиснувши педаль акселератора на 100%.

Комп'ютер зафіксував, що в момент зіткнення швидкість електромобіля досягла 117,5 кілометра за годину, а педаль газу залишалася повністю натиснутою навіть після удару об стіну. Місцева влада наразі офіційно не прокоментувала та не підтвердила ці технічні дані компанії.

Проблема відповідальності при автоматизованому водінні