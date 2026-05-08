У всіх сервісних центрах МВС ведеться відеоспостереження: для чого це потрібно

Відеоспостереження
У всіх територіальних сервісних центрах МВС функціонує система відеоспостереження. Відвідувачів попереджають про відеофіксацію за допомогою спеціальних інформаційних табличок, розміщених у приміщеннях ТСЦ МВС.
Камери встановлені у залах обслуговування
Система відеоспостереження працює в усіх територіальних підрозділах та охоплює:
- зали обслуговування;
- робочі приміщення;
- зони взаємодії працівників із відвідувачами.
У МВС зазначають, що відеофіксація є частиною комплексного підходу до забезпечення відкритості та прозорості адміністративних послуг.
Для чого потрібне відеоспостереження
У сервісних центрах пояснюють, що камери виконують одразу кілька функцій.
Зокрема, вони допомагають:
- забезпечувати прозорість процедур;
- захищати права громадян і працівників;
- запобігати конфліктним ситуаціям;
- контролювати якість обслуговування;
- дотримуватись антикорупційних стандартів.
Таким чином відеофіксація використовується не лише як елемент безпеки, а і як інструмент внутрішнього контролю.
Чому про камери повідомляють окремо
Інформаційні таблички про відеоспостереження розміщують відповідно до вимог законодавства щодо захисту персональних даних.
У МВС підкреслюють, що громадяни мають бути поінформовані про здійснення відеофіксації під час отримання адміністративних послуг.
Навіщо камери у підрозділах МВС
У сервісних центрах зазначають, що впровадження сучасних систем контролю допомагає створити безпечне та комфортне середовище для відвідувачів.
Прозорість процесів та довіра громадян залишаються одними з ключових принципів роботи ТСЦ МВС.
Дотримання антикорупційних стандартів також є дуже важливим моментом у роботі сервісних центрів МВС