У всіх сервісних центрах МВС ведеться відеоспостереження: для чого це потрібно

У всіх територіальних сервісних центрах МВС функціонує система відеоспостереження. Відвідувачів попереджають про відеофіксацію за допомогою спеціальних інформаційних табличок, розміщених у приміщеннях ТСЦ МВС.

Камери встановлені у залах обслуговування

Система відеоспостереження працює в усіх територіальних підрозділах та охоплює:

зали обслуговування;

робочі приміщення;

зони взаємодії працівників із відвідувачами.

У МВС зазначають, що відеофіксація є частиною комплексного підходу до забезпечення відкритості та прозорості адміністративних послуг.

Для чого потрібне відеоспостереження

У сервісних центрах пояснюють, що камери виконують одразу кілька функцій.

Зокрема, вони допомагають:

забезпечувати прозорість процедур;

захищати права громадян і працівників;

запобігати конфліктним ситуаціям;

контролювати якість обслуговування;

дотримуватись антикорупційних стандартів.

Таким чином відеофіксація використовується не лише як елемент безпеки, а і як інструмент внутрішнього контролю.

Чому про камери повідомляють окремо

Інформаційні таблички про відеоспостереження розміщують відповідно до вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

У МВС підкреслюють, що громадяни мають бути поінформовані про здійснення відеофіксації під час отримання адміністративних послуг.

Навіщо камери у підрозділах МВС

У сервісних центрах зазначають, що впровадження сучасних систем контролю допомагає створити безпечне та комфортне середовище для відвідувачів.

Прозорість процесів та довіра громадян залишаються одними з ключових принципів роботи ТСЦ МВС.

Дотримання антикорупційних стандартів також є дуже важливим моментом у роботі сервісних центрів МВС