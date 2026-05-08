У всіх сервісних центрах МВС ведеться відеоспостереження: для чого це потрібно

Наявність відеоспостереження закриває собою одразу кілька функцій. Одна з них – антикорупційна.
Навіщо у сервісних центрах МВС ведеться відеоспостереження

Євген Гудущан
8 травня, 11:45
У всіх територіальних сервісних центрах МВС функціонує система відеоспостереження. Відвідувачів попереджають про відеофіксацію за допомогою спеціальних інформаційних табличок, розміщених у приміщеннях ТСЦ МВС.

Камери встановлені у залах обслуговування

Система відеоспостереження працює в усіх територіальних підрозділах та охоплює:

  • зали обслуговування;
  • робочі приміщення;
  • зони взаємодії працівників із відвідувачами.

У МВС зазначають, що відеофіксація є частиною комплексного підходу до забезпечення відкритості та прозорості адміністративних послуг.

Для чого потрібне відеоспостереження

У сервісних центрах пояснюють, що камери виконують одразу кілька функцій.

Зокрема, вони допомагають:

  • забезпечувати прозорість процедур;
  • захищати права громадян і працівників;
  • запобігати конфліктним ситуаціям;
  • контролювати якість обслуговування;
  • дотримуватись антикорупційних стандартів.

Таким чином відеофіксація використовується не лише як елемент безпеки, а і як інструмент внутрішнього контролю.

Чому про камери повідомляють окремо

Інформаційні таблички про відеоспостереження розміщують відповідно до вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

У МВС підкреслюють, що громадяни мають бути поінформовані про здійснення відеофіксації під час отримання адміністративних послуг.

Навіщо камери у підрозділах МВС

У сервісних центрах зазначають, що впровадження сучасних систем контролю допомагає створити безпечне та комфортне середовище для відвідувачів.

Прозорість процесів та довіра громадян залишаються одними з ключових принципів роботи ТСЦ МВС.

Дотримання антикорупційних стандартів також є дуже важливим моментом у роботі сервісних центрів МВС

