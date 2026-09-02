Укр
Ру

ЗСУ отримають рекордну партію пікапів

Для ЗСУ закупили 5000 нових пікапів: держава зекономила понад 2 мільярди гривень. Перші автомобілі вже передали військовим. Уся партія має надійти до кінця 2026 року.
Які сучасні пікапи держава передасть українським військовим

ФОТО: сайт Міноборони України|

Держава поступово переходить від точкових закупівель до масштабного централізованого забезпечення війська автомобілями

Валентин Ожго
logo2 вересня, 20:00
logo0
logo0 хв

Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила відкритий тендер у Prozorro на 5000 нових повнопривідних пікапів для Сил оборони. Це найбільша централізована закупівля такого типу автомобілів за всю історію України.

Про підготовку до такої закупівлі редакція Авто24 повідомляла ще у травні. І ось цей момент настав. Як йдеться в релізі Міноборони, головний результат тендера – понад 2 млрд грн економії бюджетних коштів. Зекономлені гроші планують спрямувати на інші потреби війська.

5000 пікапів від шести постачальників

Закупівлю розділили на кілька лотів, тому постачання виконуватимуть шість різних компаній. Такий підхід має знизити ризики затримок: від одного постачальника залежатиме лише частина замовлення.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Йдеться про нові автомобілі з дизельними двигунами, повним приводом та гарантією виробника. Перші машини вже надійшли до підрозділів, а всю партію планують поставити до кінця року.

Чому це важливо

Ця закупівля показує, що держава поступово переходить від точкових закупівель до масштабного централізованого забезпечення війська автомобілями. Конкуренція між постачальниками дозволила отримати значну економію, а диверсифікація постачань – зменшити залежність від одного виробника.

#Jeep Compass #Chery #Фото #KIA #Військова техніка #Автоподія #SsangYong #Вантажівки #Відео #Новини
Реклама