Як повідомляє профільне видання Оборонка, презентація модернізованої машини відбулася під час профільної конференції UMAC 2026 у Брюсселі.

Співзасновник компанії-розробника Борис Дрожак розкрив ключові технічні зміни, які отримав комплекс наземного роботизованого очищення.

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Головною фішкою нової генерації стала повна відмова від двигунів внутрішнього згоряння. Інженери повністю переобладнали силову установку та ходову частину, тому тепер апарат живиться виключно від батарей і не залежить від постачання бензину.

"Насамперед, оновлений Змій-розміновувач став електричним. Практичність використання на передовій також вийшла на новий рівень, – зазначив Борис Дрожак.

Якщо попередню версію доводилося зупиняти на техобслуговування кожні 50 хвилин, то тепер машина здатна безперервно працювати майже три години. До того ж корпус отримав надійну герметизацію, що вирішило хронічну проблему з накопиченням пилу під час роботи в полях.

Робот-розміновувач Змій тепер акумуляторний і додатково ще й "прив’язаний" до системи зв’язку Starlink. Фото: Rovertech

Більше швидкості та сили удару

Робочі характеристики комплексу теж помітно підтягнули. Швидкість руху під час розмінування зросла з 1,5 до 2 кілометрів на годину, що дозволяє швидше очищати території від вибухівки.

"Щодо максимальної глибини удару ланцюгів, то вона збереглася на рівні до 18 сантиметрів. Але сила удару посилилася,

– уточнив представник компанії Rovertech.

Як і раніше, апарат ефективно перемелює протитанкові та протипіхотні міни. Наразі інженери зібрали вже близько десятка таких машин і активно готують потужності для повноцінного серійного виробництва.

В операційному режимі, коли молотки на ланцюгах занурюються в ґрунт на 18 см, заряду батареї вистачає майже на три години.

Бум українських наземних дронів

Нагадаємо, що український оборонпром зараз переживає справжній розквіт у сегменті наземних безпілотників. Як ми писали раніше, лише за один місяць Сили оборони здійснили понад 31 тисячу логістичних та евакуаційних місій за допомогою подібних платформ.

Військові активно використовують як важкі евакуатори на кшталт LOKO, так і мініатюрні дрони-камікадзе Кріт, які коштують від 25 тисяч гривень. Така техніка дозволяє максимально віддалити людей від лінії зіткнення, довіряючи найнебезпечнішу роботу залізу.