Українці в Латвії зможуть обмінювати водійські "права" без іспитів

Обмінювати водійські "права"
З початку вересня 2026 року набрала чинності угода між Україною та Латвією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Українці, які проживають у Латвії, тепер можуть обміняти українські права на латвійські без складання теоретичного та практичного іспитів.
Аналогічні правила діють для громадян Латвії, які проживають в Україні.
Які права можна обміняти
Спрощений механізм поширюється на посвідчення водія, видані до моменту отримання права на проживання в країні перебування.
Таким чином, якщо українське посвідчення було отримане вже після набуття права на проживання в Латвії, скористатися спрощеним обміном за цією угодою не можна.
Куди звертатися
Українцям у Латвії для обміну документа потрібно звертатися до клієнтських центрів Дирекції безпеки дорожнього руху (CSDD).
Громадяни Латвії, які проживають в Україні, можуть скористатися послугою у територіальних сервісних центрах МВС.
Перед зверненням необхідно підготувати:
- дійсне посвідчення водія;
- нотаріально засвідчений переклад посвідчення — латвійською мовою в Латвії або українською в Україні;
- документ, що підтверджує проживання в країні;
- дійсну медичну довідку;
- документ про сплату відповідного збору або вартості послуги;
- інші документи, передбачені законодавством країни перебування.
У Латвії повний перелік документів рекомендують заздалегідь уточнити у клієнтському центрі CSDD.
Україна має аналогічні угоди з шістьма країнами
Латвія стала шостою країною, з якою Україна уклала угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою.
Раніше аналогічний механізм запрацював з Італією, Туреччиною, Іспанією, Литвою та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Під час обміну вилучене посвідчення водія повертають до країни його видачі дипломатичними каналами. Якщо компетентні органи виявлять підроблений або недійсний документ, про це повідомляють країну-партнера.