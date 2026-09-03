Українці в Латвії зможуть обмінювати водійські "права" без іспитів

З початку вересня 2026 року набрала чинності угода між Україною та Латвією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Українці, які проживають у Латвії, тепер можуть обміняти українські права на латвійські без складання теоретичного та практичного іспитів.

Аналогічні правила діють для громадян Латвії, які проживають в Україні.

Які права можна обміняти

Спрощений механізм поширюється на посвідчення водія, видані до моменту отримання права на проживання в країні перебування.

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Таким чином, якщо українське посвідчення було отримане вже після набуття права на проживання в Латвії, скористатися спрощеним обміном за цією угодою не можна.

Куди звертатися

Українцям у Латвії для обміну документа потрібно звертатися до клієнтських центрів Дирекції безпеки дорожнього руху (CSDD).

Громадяни Латвії, які проживають в Україні, можуть скористатися послугою у територіальних сервісних центрах МВС.

Перед зверненням необхідно підготувати:

дійсне посвідчення водія;

нотаріально засвідчений переклад посвідчення — латвійською мовою в Латвії або українською в Україні;

документ, що підтверджує проживання в країні;

дійсну медичну довідку;

документ про сплату відповідного збору або вартості послуги;

інші документи, передбачені законодавством країни перебування.

У Латвії повний перелік документів рекомендують заздалегідь уточнити у клієнтському центрі CSDD.

Україна має аналогічні угоди з шістьма країнами

Латвія стала шостою країною, з якою Україна уклала угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою.

Раніше аналогічний механізм запрацював з Італією, Туреччиною, Іспанією, Литвою та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Під час обміну вилучене посвідчення водія повертають до країни його видачі дипломатичними каналами. Якщо компетентні органи виявлять підроблений або недійсний документ, про це повідомляють країну-партнера.