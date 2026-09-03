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Украинцы в Латвии смогут обменивать водительские "права" без экзаменов

Латвия стала шестой страной, которая признала выданные украинскими властями водительские права и разрешает их обмен. В обратную сторону процедура также работает.
В Латвии можно обменивать украинские права без экзаменов

Обменивать водительские "права"

Евгений Гудущан
logo3 сентября, 20:00
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С начала сентября 2026 вступило в силу соглашение между Украиной и Латвией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Украинцы, проживающие в Латвии, теперь могут обменять украинские права на латвийские без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Аналогичные правила действуют для граждан Латвии, проживающих в Украине.

Какие права можно обменять

Упрощенный механизм распространяется на водительские права, выданные до момента получения права на проживание в стране пребывания.

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Таким образом, если украинское удостоверение было получено уже после получения права на жительство в Латвии, воспользоваться упрощенным обменом по этому соглашению нельзя.

Куда обращаться

Украинцам в Латвии для обмена документа следует обращаться в клиентские центры Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Граждане Латвии, проживающие в Украине, могут воспользоваться услугой в территориальных сервисных центрах МВД.

Перед обращением необходимо подготовить:

  • действительное водительское удостоверение;
  • нотариально заверенный перевод удостоверения – на латвийском языке в Латвии или на украинский в Украине;
  • документ, подтверждающий проживание в стране;
  • действительную медицинскую справку;
  • документ об уплате соответствующего сбора или стоимости услуги;
  • другие документы, предусмотренные законодательством страны пребывания.

В Латвии полный список документов рекомендуют заранее уточнить в клиентском центре CSDD.

Украина имеет аналогичные соглашения с шестью странами

Латвия стала шестой страной, с которой Украина заключила соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав по упрощенной процедуре.

Ранее аналогичный механизм работал с Италией, Турцией, Испанией, Литвой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Во время обмена изъятое водительское удостоверение возвращают в страну его выдачи по дипломатическим каналам. Если компетентные органы выявят поддельный или недействительный документ, об этом сообщают страну-партнеру.

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