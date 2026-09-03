Украинцы в Латвии смогут обменивать водительские "права" без экзаменов

Обменивать водительские "права"
С начала сентября 2026 вступило в силу соглашение между Украиной и Латвией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Украинцы, проживающие в Латвии, теперь могут обменять украинские права на латвийские без сдачи теоретического и практического экзаменов.
Аналогичные правила действуют для граждан Латвии, проживающих в Украине.
Какие права можно обменять
Упрощенный механизм распространяется на водительские права, выданные до момента получения права на проживание в стране пребывания.
Таким образом, если украинское удостоверение было получено уже после получения права на жительство в Латвии, воспользоваться упрощенным обменом по этому соглашению нельзя.
Куда обращаться
Украинцам в Латвии для обмена документа следует обращаться в клиентские центры Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Граждане Латвии, проживающие в Украине, могут воспользоваться услугой в территориальных сервисных центрах МВД.
Перед обращением необходимо подготовить:
- действительное водительское удостоверение;
- нотариально заверенный перевод удостоверения – на латвийском языке в Латвии или на украинский в Украине;
- документ, подтверждающий проживание в стране;
- действительную медицинскую справку;
- документ об уплате соответствующего сбора или стоимости услуги;
- другие документы, предусмотренные законодательством страны пребывания.
В Латвии полный список документов рекомендуют заранее уточнить в клиентском центре CSDD.
Украина имеет аналогичные соглашения с шестью странами
Латвия стала шестой страной, с которой Украина заключила соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав по упрощенной процедуре.
Ранее аналогичный механизм работал с Италией, Турцией, Испанией, Литвой и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Во время обмена изъятое водительское удостоверение возвращают в страну его выдачи по дипломатическим каналам. Если компетентные органы выявят поддельный или недействительный документ, об этом сообщают страну-партнеру.