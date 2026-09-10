В Італії закликали ЄС запровадити 80% мито на китайські авто та компоненти

За його пропозицією, китайські транспортні засоби та компоненти мають імпортуватися до ЄС без мита в межах 8% від річного обсягу реєстрацій автомобілів у Європі. Усе, що перевищуватиме цей поріг, пропонується обкладати 80-відсотковим митом. Про це пише Укравтопром.

В ANFIA вважають, що обмеження мають стосуватися не лише готових автомобілів, а й комплектуючих. За словами Вавассорі, компоненти становлять близько 80% вартості автомобіля, тому захист європейського виробництва лише через мита на готові машини буде недостатнім.

Причиною такого заклику стало посилення позицій китайських автовиробників на європейському ринку. За даними ACEA, у першій половині 2026 року частка автомобілів китайських брендів у продажах у ЄС перевищила 9%.

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В ANFIA побоюються, що подальше зростання китайського імпорту може посилити тиск на європейських постачальників автокомпонентів. Вавассорі попередив, що без додаткових захисних заходів експорт італійських автокомпонентів може скоротитися на 40–50% до 2028 року.

Водночас ЄС уже застосовує додаткові мита до китайських електромобілів. Разом зі стандартним 10-відсотковим імпортним тарифом загальне митне навантаження залежно від виробника може становити приблизно 18–45%.

Пропозиція ANFIA передбачає значно жорсткіший підхід — нульове мито в межах 8-відсоткової квоти та 80% на імпорт понад неї. Наразі це лише пропозиція італійської галузевої асоціації, а не ухвалене рішення Євросоюзу.