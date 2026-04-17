Таксі без техогляду й страхового полісу оштрафували: скільки довелося заплатити

На своїй ФБ-сторінці служба відомства повідомила про виявлені порушення під час рейдових перевірок у Закарпатській області. Інспектори зафіксували кілька випадків пасажирських перевезень таксмомоторами.

За офіційними даними, під час рейдів виявили автомобілі марок Renault та Peugeot, “якими здійснювалися перевезення пасажирів”. Саме це формулювання і привернуло увагу, адже для таких авто це, очевидно, цілком звична функція.

За що покарали перевізників

Суть порушень не у самому факті перевезення людей, а у відсутності необхідних документів.

Зокрема, встановлено такі порушення:

не було протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів;

в одному випадку – відсутній поліс обов’язкового страхування.

За кожне порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн.

Кожен з цих таксомоторів "перевозив пасажирів". Фото: Укртрансбезпека

Відповідно до повноважень

Водночас у службі наголошують, що дотримання вимог законодавства є обов’язковою умовою для легальної роботи перевізників і гарантією безпеки пасажирів.

Попри дещо незграбне формулювання у звіті, самі дії інспекторів відповідають їхнім повноваженням – контроль і притягнення до відповідальності за відсутність обов’язкових документів.