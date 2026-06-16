В Україні налагодили серійне виробництво молоковозів: перша партія машин вже у замовника

Нові автоцистерни об’ємом від 3 до 6 кубометрів змонтовані на шасі JAC N90 та JAC N120. Техніка вже використовується для щоденного збору та транспортування молочної сировини від виробників до переробних підприємств.

Про старт у Фастові виробництва нового типу спецтранспорту та відвантаження автомобілів замовнику "Укр Трак" розповідає у своєму релізі з посиланням на AVTR.

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Ставка на якість і дотримання санітарних норм

Попит на спеціалізований транспорт для харчової галузі в Україні продовжує зростати. Для молокопереробних підприємств, фермерських господарств та агрохолдингів поява вітчизняного виробництва молоковозів відкриває додаткові можливості для модернізації логістики та дотримання високих санітарних стандартів.

Внутрішні колби цистерн виготовляються з харчової нержавіючої сталі, яка не впливає на якість продукції та витримує регулярну санітарну обробку. Конструкція також передбачає ефективну теплоізоляцію, що дозволяє підтримувати стабільну температуру молока під час перевезення.

Акуратно зігнуті листи з харчової нержавійки зварють також за особливою технологією, щоб потім накладені шви стикування витримували санітарну обробку. Фото: AVTR

Автомобілі оснащені герметичними люками, системами замкнутої промивки та обладнанням для швидкого завантаження і вивантаження сировини.

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Повний цикл виробництва в Україні

На підприємстві зазначають, що виробничий комплекс забезпечує повний цикл робіт – від 3D-проєктування до фінального тестування готової техніки. Власне конструкторське бюро розробляє індивідуальні рішення під конкретні моделі шасі, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження та підвищувати надійність експлуатації.

"Ми впроваджуємо контроль на кожному етапі виробництва – від перевірки якості зварних швів до тестування герметичності. Наша мета – створювати техніку, яка відповідає європейським стандартам за функціональністю та ергономікою, залишаючись доступнішою за вартістю, – повідомили на підприємстві.

На яких шасі побудовані нові молоковози

Для виробництва молоковозів AVTR використовуються сучасні середньотоннажні шасі N90 та N120, які добре зарекомендували себе в комерційних перевезеннях.

Це може буди ходова як від JAC, Iveco чи будь-якого іншого виробника шасі. Фото: AVTR

JAC N90 – автомобіль повною масою 9,03 тонни та вантажністю шасі до 5,8 тонни. Модель отримала 156-сильний дизельний двигун Cummins із максимальним крутним моментом 500 Нм та 6-ступінчасту механічну коробку передач.

Залежно від модифікації довжина шасі становить від 5,99 до 7,85 метра. Паливний бак об'ємом 200 літрів дозволяє йти на далеке плече перевезень, що особливо важливо для міжміських маршрутів зі збору молока.

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JAC N120 належить до більш важкого сегмента та має повну масу 11,98 тонни. Вантажність шасі досягає 7,7 тонни, що дозволяє встановлювати місткіші цистерни та перевозити більші обсяги продукції. Автомобіль комплектується дизельними двигунами Cummins об'ємом 3,8 або 4,5 літра потужністю від 152 до 206 к.с. із крутним моментом до 760 Нм.

Модель відповідає екологічному стандарту Євро-5, оснащується 6-ступінчастою механічною коробкою передач, паливним баком на 210 літрів і здатна розвивати швидкість до 115 км/год при середній витраті пального близько 15 літрів на 100 км.

Перша партія виготовлених молоковозів марки AVTR уже в замовника. Фото: AVTR

Поєднання надійних шасі, економічних двигунів та адаптації до українських дорожніх умов робить обидві моделі ефективною базою для сучасних молоковозів, орієнтованих на щоденну роботу в аграрному секторі.

Плани на розширення виробництва

Окрім молоковозів, AVTR виготовляє автоцистерни для питної та технічної води, а також паливозаправники. Надбудови можуть встановлюватися на шасі різних світових виробників, зокрема JAC, Iveco, Renault, Ford, Foton та Mercedes-Benz.

У компанії наголошують, що розвиток власного виробництва спеціалізованої техніки сприяє зміцненню українського машинобудування та зменшенню залежності від імпортних рішень.