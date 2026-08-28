В Україні з’явився перший електричний кар’єрний самоскид: 110 тонн і 820 кВт

ФОТО: Sany Heavy Equipment|
Електричний кар’єрний самоскид Sany SKT105E
Постачання здійснила польська компанія Heavy Equipment Sp. z o.o. через свого українського представника – ТОВ "Сервісна компанія важкого устаткування".
Замовник виступила компанія "Рудомайн", яка уже має значний досвід роботи з кар’єрною технікою Sany. Про це на своїй ФБ-сторінці сповістила компанія Sany Heavy Equipment.
Перший електричний, але не єдиний в родині
На підприємстві експлуатується понад 30 самоскидів SKT90S, причому деякі з них працюють понад п’ять років.
На українському майданчику замовника уже змонтований електричний "кар’єрист". Фото: Sany Heavy Equipment
Тому вибір електричної моделі став наступним кроком після тривалої експлуатації дизельної техніки в реальних кар’єрних умовах.
Головна перевага SKT105E – силова установка. Пікова потужність електродвигуна сягає 820 кВт (1116 к.с.), а максимальний крутний момент – 21 000 Нм.
Замість дизельного пального машина використовує тягову батарею місткістю залежно від комплектації приблизно 525–642 кВт-год.
Заряду батареї вистачаї на 8-10 годин важкої роботи. Фото: Sany Heavy Equipment
70 тонн вантажу за один рейс
Самоскид має колісну формулу 6х4, номінальну вантажність 70 тонн та повну масу близько 110 тонн. Кузов вміщує до 44 м³ гірничої маси.
Довжина машини становить близько 10,5 м, ширина – 4 м, а висота – майже 4,7 м. Заявлена автономність у робочому циклі – до 8–10 годин, а долати підйоми машина може з ухилом до 35%.
Окремий плюс електричного привода – рекуперація енергії під час гальмування. Виробник також заявляє про нульові локальні викиди та нижчий рівень шуму порівняно з дизельними аналогами.
До роботи підготувалися заздалегідь
Разом із самоскидом підготовлена й сервісна база. Українські спеціалісти пройшли навчання з обслуговування та діагностики SKT105E, а необхідні запчастини й витратні матеріали вже зберігаються на виробничій базі у Кривому Розі. Це той самий склад, де накопичено запчастини до дизельних машин SKT90S (див відео внизу).
Таким чином, електричний Sany має не просто стати демонстраційною машиною – його планують використовувати у звичайній роботі українського кар’єру.