В Україні змінено правила праці та відпочинку водіїв: що передбачає нове Положення

Документ гармонізує українські правила із законодавством Європейського Союзу та запроваджує нові вимоги до режиму праці й відпочинку водіїв, використання тахографів і виконання міжнародних перевезень.

Нові правила затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 12 грудня 2025 року №1727. У самому наказі зазначено, що він набирає чинності через шість місяців із дня офіційного опублікування. Оскільки документ був офіційно опублікований 26 січня 2026 року, нові вимоги починають діяти саме 26 липня 2026 року.

Відпочинок у кабіні під забороною

Однією з ключових змін стала заборона проводити звичайний щотижневий відпочинок у кабіні транспортного засобу. Перевізник зобов'язаний забезпечити водієві належні умови для відпочинку.

Крім того, якщо робота виконується у нічний час – з 22:00 до 06:00, то тривалість зміни не може перевищувати 10 годин.

У тексті наказу дата відсутня, сказано лише, що через шість місяців Положення набрало чинності 26.07.2026. Колаж: Авто24

Документ також посилює вимоги до використання тахографів. Вантажні автомобілі, що вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року та виконують міжнародні перевезення відповідно до Угоди між Україною та ЄС, повинні бути обладнані смарт-тахографами версії G2V2.

Без тахографа в рейс можна не їхати

Водночас експлуатація транспортного засобу без справного тахографа, картки водія або належного використання тахокарт не допускається.

Посилюється і контроль за режимом праці та відпочинку. Термін зберігання відповідних записів збільшено до 56 днів. Під час перевірки водій повинен мати дані за поточний день і + плюс попередні 56 календарних днів.

Лише дев'ять годин в день

Нове Положення встановлює й оновлені норми часу керування транспортним засобом. Щоденний час керування не повинен перевищувати 9 годин, однак двічі на тиждень його можна збільшити до 10 годин.

Загальний час керування обмежений 56 годинами на тиждень і 90 годинами упродовж будь-яких двох послідовних тижнів.

Після 4 годин 30 хвилин безперервного керування водій має зробити перерву тривалістю не менше 45 хвилин, якщо не розпочинається період щоденного або щотижневого відпочинку.

Перевізник зобов'язаний забезпечити водієві належні умови для відпочинку. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Кого нова норма не стосується

Нові вимоги поширюються, зокрема, на водіїв, які працюють за трудовими чи цивільно-правовими договорами, фізичних осіб-підприємців, а також перевізників, що здійснюють міжнародні вантажні, пасажирські перевезення на замовлення та міжнародні перевезення таксі.

Водночас документ передбачає низку винятків, зокрема для транспорту сил безпеки й оборони, аварійно-рятувальних служб, окремих сільськогосподарських і комунальних перевезень, навчальних транспортних засобів та перевезень у районах бойових дій.