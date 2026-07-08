З 26 липня міжнародні перевізники на мінівенах та мікроавтобусах повинні мати тахограф

За цією нормою тахограф з 26 липня стане обов'язковим не лише для великого транспорту, а й для мінівенів та мікроавтобусів, що виконують міжнародні рейси.

Про це нагадав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

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Кого стосуються нові вимоги

Йдеться про міжнародні пасажирські перевезення на транспорті, розрахованому на 6–9 місць включно з водієм. Якщо перевізник здійснює такі рейси за трудовим або цивільноправовим договором, автомобіль повинен бути обладнаний тахографом.

При цьому законодавство не вимагає встановлення конкретного типу пристрою. Можна використовувати як цифровий тахограф, так і сучасний смарттахограф. Водночас у Мінрозвитку рекомендують одразу обирати смарт-модель, адже надалі Україна має перейти саме на такі прилади відповідно до євроінтеграційних зобов'язань.

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Навіщо потрібен тахограф

У міністерстві наголошують, що головна мета нововведення — безпека дорожнього руху. Тахограф автоматично фіксує режим праці та відпочинку водія, допомагаючи контролювати дотримання встановлених норм.

Зокрема, після 4,5 години безперервного керування водій повинен зробити перерву тривалістю щонайменше 45 хвилин. Саме перевтома, яка призводить до втрати концентрації та навіть засинання за кермом, є однією з причин серйозних ДТП.

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Не варто чекати останніх днів

У Мінрозвитку радять не відкладати встановлення тахографа до кінця липня. Окрім монтажу обладнання, потрібно ще пройти його перевірку або адаптувати вже встановлений прилад до нових вимог.

Через наближення дати набуття чинності нових правил у сервісних центрах можуть виникнути черги.

Нові вимоги запроваджуються в межах оновленого Положення про робочий час і час відпочинку водіїв, яке набуде чинності 26 липня. Для міжнародних перевізників це означає, що підготувати транспорт до нових до нових правил потрібно вже найближчим часом.