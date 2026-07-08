В Україні зменшили терміни дії посвідчень водія: "права" доведеться міняти кожні 5 років

КМУ ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення спрямовані на поступове приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Згідно з новими правилами, строк дії посвідчення водія залежатиме від категорії транспортного засобу.

Який строк дії матимуть посвідчення

Для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів посвідчення видаватимуть строком на 15 років. Це стосується категорій А1, А, В, В1 та ВЕ.

Водночас водії вантажного та пасажирського транспорту отримуватимуть посвідчення лише на 5 років. Новий термін діятиме для категорій С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1Е та Т.

Медогляд стане обов'язковим під час обміну посвідчення

Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення саме регулярне підтвердження стану здоров'я стане однією з умов допуску до керування транспортними засобами.

Для власників посвідчень категорій А та В медичний огляд проходитимуть один раз на 15 років, а професійні водії вантажного й пасажирського транспорту — кожні п'ять років.

В уряді зазначають, що такий підхід відповідає європейській практиці та теоритично має сприяти підвищенню безпеки на дорогах.

Що буде з чинними посвідченнями

Уряд наголошує, що посвідчення водія, видані раніше, залишаються чинними до закінчення строку дії, зазначеного у документі.

Під час планового обміну посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством.

Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.