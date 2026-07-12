Великий седан за 1100 доларів: скільки коштують Chevrolet Cruze на аукціонах США

Про це свідчить графік динаміки цін на Chevrolet Cruze 2017–2019 років від AutoAstat, сформований на основі результатів торгів у США. Ще влітку 2024 року середня ставка наближалася до 1800 доларів, але відтоді модель поступово дешевшала.

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Chevrolet Cruze втратив близько третини ціни

У червні та липні 2024 року середня аукціонна вартість Chevrolet Cruze становила близько 1760–1770 доларів. У серпні ціна ненадовго піднялася приблизно до 1800 доларів — це був найвищий показник за весь показаний період.

Після цього почалося майже безперервне зниження. У вересні середня ставка опустилася приблизно до 1690 доларів, у жовтні — до 1620, а наприкінці 2024 року наблизилася до 1430 доларів.

У червні 2026 року середня вартість уже перебувала біля позначки 1120–1130 доларів. Отже, порівняно з піком серпня 2024 року Chevrolet Cruze подешевшав приблизно на 38%.

Якщо порівнювати червень 2024-го із червнем 2026 року, падіння становить близько 36%.

Найнижча ціна була наприкінці 2025 року

Найпомітніший провал на графіку припав на грудень 2025 року. Тоді середня ціна Cruze знизилася до 1109 доларів.

Лише за один місяць автомобіль подешевшав на 132 долари. Для моделі, середня ставка за яку вже наближалася до тисячі доларів, це відчутна зміна.

На початку 2026 року ціни трохи відновилися. У січні та лютому вони залишалися біля 1120–1160 доларів, а в березні середній показник піднявся приблизно до 1220 доларів.

Проте цей рух не перетворився на стійке подорожчання. У квітні середня ставка знову знизилася, у травні ненадовго наблизилася до 1190 доларів, а в червні повернулася до рівня близько 1120 доларів.

Чому Chevrolet Cruze дешевшає

Chevrolet Cruze другого покоління вже не є свіжою моделлю. Наймолодшим автомобілям 2019 року випуску виповнилося сім років, а екземплярам 2017 року — дев’ять.

Зі збільшенням віку на страхових аукціонах з’являється більше машин із великими пробігами, складнішими пошкодженнями та менш привабливими страховими документами. Це поступово тисне на середню ціну.

Важливе значення має і структура попиту. Американський ринок давно зміщується в бік кросоверів та пікапів, тоді як компактні седани втрачають популярність. Менший внутрішній попит у США означає більше доступних лотів для експортерів.

Крім того, Cruze давно знятий із виробництва для американського ринку. Через це модель поступово переходить із категорії відносно свіжих бюджетних автомобілів у сегмент недорогих машин із пробігом.

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Що можна купити за 1100 доларів

Середня ціна на графіку не означає, що за 1100 доларів можна придбати справний Chevrolet Cruze без пошкоджень.

На страхових аукціонах Copart та IAA продають переважно автомобілі після ДТП, викрадення, затоплення, граду або інших страхових випадків. Стан двох лотів одного року може відрізнятися кардинально.

За суму, близьку до середнього показника, найчастіше можна розраховувати на автомобіль із кузовними пошкодженнями, значним пробігом або документами, які знижують його привабливість для американського покупця.

Автомобілі з невеликим пошкодженням, підтвердженим запуском двигуна, малим пробігом і хорошою комплектацією зазвичай коштують дорожче за середній показник.

Натомість сильно пошкоджені або некомплектні машини можуть продаватися дешевше ніж за 1000 доларів.

Від чого залежить ставка на аукціоні

Рік випуску — лише один із факторів. На ціну Chevrolet Cruze впливають пробіг, комплектація, тип кузова, характер пошкодження та можливість запуску двигуна.

Важливим є статус Run and Drive. Він означає, що під час надходження на майданчик автомобіль запускався та міг рухатися власним ходом. Це не гарантує повної справності, але зазвичай підвищує інтерес учасників торгів.

Велику роль відіграє тип документа. Автомобілі з менш проблемним страховим статусом коштують дорожче, тоді як лоти з обмеженнями на відновлення або реєстрацію можуть продаватися майже за ціною запчастин.

Також має значення місце розташування машини. Лот біля великого порту може коштувати дорожче, але його доставка зазвичай обходиться дешевше. Автомобіль із віддаленого штату інколи продається вигідніше, однак економію може повністю забрати перевезення територією США.

Ставка — не ціна автомобіля в Україні

Аукціонні 1100–1200 доларів не варто сприймати як кінцеву вартість Chevrolet Cruze після доставки в Україну.

До ставки додаються аукціонний збір, послуги брокера або компанії-посередника, доставка до американського порту, морське перевезення та витрати в порту призначення.

Далі потрібно сплатити митні платежі, пройти сертифікацію та зареєструвати автомобіль. Найбільша невідома частина бюджету — ремонт.

Навіть якщо сам лот коштував близько 1100 доларів, остаточна сума після доставки й відновлення може бути в кілька разів більшою.

Саме тому найдешевша ставка не завжди означає найвигіднішу покупку. Автомобіль із легшим пошкодженням за 2000 доларів інколи обходиться дешевше “під ключ”, ніж сильно розбитий лот за 800 доларів.

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На що звернути увагу перед торгами

Для Chevrolet Cruze особливо важливо правильно оцінити передню частину автомобіля. Навіть візуально невеликий удар може пошкодити радіатори, систему кондиціонування, кріплення передньої панелі та елементи безпеки.

Необхідно перевірити, чи спрацювали подушки безпеки. Відновлення салону після їхнього спрацювання може суттєво збільшити бюджет ремонту.

Варто уважно переглянути фотографії моторного відсіку, днища та коліс. Неприродне положення колеса може свідчити про пошкодження підвіски або геометрії кузова.

Окремо потрібно перевірити історію автомобіля за VIN. Старі фотографії, попередні оголошення, записи про пробіг і сервіс допомагають зрозуміти, що відбувалося з машиною до потрапляння на аукціон.

Чи вигідно везти Chevrolet Cruze зі США

За нинішньої середньої ставки Cruze залишається одним із найдоступніших автомобілів на американських аукціонах. Ціна біля 1100 доларів створює запас для доставки та ремонту.

Однак вигода залежить від конкретного лота. Найбільш привабливими є автомобілі з помірним кузовним пошкодженням, цілими подушками безпеки, зрозумілою історією та підтвердженим пробігом.

Сильно пошкоджений Cruze може швидко втратити свою цінову перевагу через дорогі кузовні роботи, запчастини та приховані дефекти.

Тому орієнтуватися лише на середню ставку не варто. Вона показує загальний напрямок ринку, але кожен автомобіль потрібно рахувати окремо.

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