Військові створили міжрегіональний сервіс допомоги ухилянтам: як працювала схема

Операцію провели слідчі поліції Житомирської області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За версією слідства, 43-річний житель Волині організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку під час воєнного стану.

Читайте також Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту

Маршрут через Білорусь до Польщі

За "послугу" з переправлення одного клієнта фігуранти просили 15 тисяч доларів. Маршрут мав пролягати із Житомира до західних областей, а далі – поза офіційними пунктами пропуску через територію Білорусі з подальшим виїздом до Польщі.

Знерухомили, одягли кайданки й провели обшук підозрюваного та його машини. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Слідчі стверджують, що організатор детально інструктував "клієнта" телефоном, радив, які документи, речі та готівку потрібно мати із собою, а також організував логістику до прикордоння найманим трансфером.

Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони

До схеми залучили ще одного військового

Для реалізації плану, за даними правоохоронців, волинянин залучив 41-річного військовослужбовця з Житомира. Той мав забезпечити транспорт та супровід чоловіка до місця незаконного перетину кордону.

“Спільники підшукували охочих втекти від призову та обіцяли безпечний виїзд із будь-якого міста України, – зазначать в управлінні СБУ Житомирщини

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів – спочатку кількох тисяч гривень за перевезення, а згодом 4,9 тисячі доларів авансу за організацію втечі.

Чи то випадково так сталося, чи то знаково вийшло, але силове затримання підозрюваного військового відбулося у центрі Житомира прямо під вікнами обласного Будинку правосуддя. Фото: поліція Житомирщини



Саме під час отримання грошей житомирського фігуранта затримали. Згодом правоохоронці затримали й другого підозрюваного.

Читайте також За які гроші одеські перевізники обіцяють ухилянтів переправити за кордон

Один із підозрюваних уже фігурує в аналогічній справі

У поліції зазначають, що 43-річний волинянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Наразі інша справа щодо нього вже перебуває на розгляді суду.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, вчинена групою осіб. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фото: СБУ Житомирської області

Водночас відповідно до Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не доведе суд.