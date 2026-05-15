Военные создали межрегиональный сервис помощи уклонистам: как работала схема

Операцию провели следователи полиции Житомирской области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По версии следствия, 43-летний житель Волыни организовал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста во время военного положения.

Читайте также Помощник уклонистов лишился авто, денег, но получил круглосуточную стражу

Маршрут через Беларусь в Польшу

За "услугу" по переправке одного клиента фигуранты просили 15 тысяч долларов. Маршрут должен был пролегать из Житомира в западные области, а дальше – вне официальных пунктов пропуска через территорию Беларуси с последующим выездом в Польшу.

Знерухомили, надели наручники и провели обыск подозреваемого и его машины. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

Следователи утверждают, что организатор подробно инструктировал "клиента" по телефону, советовал, какие документы, вещи и наличные нужно иметь с собой, а также организовал логистику до приграничья наемным трансфером.

Читайте также Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Теробороны

К схеме привлекли еще одного военного

Для реализации плана, по данным правоохранителей, волынянин привлек 41-летнего военнослужащего из Житомира. Тот должен был обеспечить транспорт и сопровождение мужчины к месту незаконного пересечения границы.

“Сообщники подыскивали желающих сбежать от призыва и обещали безопасный выезд из любого города Украины, – отмечают в управлении СБУ Житомирщины

Правоохранители задокументировали передачу части средств – сначала нескольких тысяч гривен за перевозку, а затем 4,9 тысячи долларов аванса за организацию побега.

То ли случайно так произошло, то ли знаково получилось, но силовое задержание подозреваемого военного произошло в центре Житомира прямо под окнами областного Дома правосудия. Фото: полиция Житомирщины



Именно во время получения денег житомирского фигуранта задержали. Впоследствии правоохранители задержали и второго подозреваемого.

Читайте также За какие деньги одесские перевозчики обещают уклонистов переправить за границу

Один из подозреваемых уже фигурирует в аналогичном деле

В полиции отмечают, что 43-летний волынянин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас другое дело в отношении него уже находится на рассмотрении суда.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений, совершенная группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: СБУ Житомирской области

В то же время согласно Конституции Украины лица считаются невиновными, пока их вину не докажет суд.