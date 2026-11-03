Військові вантажівки IVECO для сусідів: Румунія та Молдова запустили спільну закупівлю техніки

Як повідомляє Міністерство оборони Республіки Молдова, офіційна церемонія підписання історичної угоди відбулася вчора, 2 листопада, у Бухаресті.

Документ парафували в урядовому палаці Вікторія за присутності прем'єр-міністра Луки Нікулеску та міністрів оборони обох держав.

Юридично цю співпрацю оформили як доповнення до великого рамкового контракту 2019 року між румунським оборонним відомством та італійським виробником IDV Defence Vehicles. Завдяки цьому молдовське Агентство з питань забезпечення ресурсами (AARAP) отримало статус повноцінного замовника у програмі.

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Одразу після формальностей сторони підписали робочий контракт, який гарантує передачу Національній армії Молдови 62 новеньких багатоцільових вантажівок IVECO. Відомо, що ці серйозні машини надійдуть у трьох різних конфігураціях, чітко адаптованих під конкретні армійські завдання.

"Ця ініціатива знаменує собою новий етап у двосторонньому стратегічному партнерстві та підтверджує тверду підтримку Бухарестом модернізації військового потенціалу Кишинева,

– заявив міністр національної оборони Румунії Штефан-Раду Опря.

Масштаби європейського фінансування

Варто зазначити, що початкова угода передбачає колосальні обсяги постачань для самої Румунії – загалом 2909 багатофункціональних транспортних платформ. Цей потужний проєкт фінансується через європейський інструмент SAFE, і станом на кінець жовтня румунські військові вже отримали 2039 одиниць техніки.

Регіональна співпраця з Україною

Нагадаємо, що Молдова активно посилює оборонні зв'язки не лише з європейськими партнерами, а й з нашою державою. Як уже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці жовтня представники урядів України та Молдови підписали угоду про військово-технічне співробітництво.

Цей документ відкриває шлях до системного обміну досвідом та суттєво розширює можливості обох держав в оборонній сфері. Крім того, українська сторона запропонувала сусідам поглибити співпрацю в межах міжнародної коаліції з розмінування.