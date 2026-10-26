"Соглашение открывает путь к обмену опытом": Украина и Молдова укрепляют сотрудничество

О заключении соглашения объявили премьер-министры Украины и Молдовы Сергей Корецкий и Василе Тофан.

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Что известно о соглашении?

По словам Сергея Корецкого, новый документ расширяет возможности для обоих государств в оборонной сфере.

Украинская сторона также предложила Молдове расширить сотрудничество в рамках коалиции по разминированию. Кроме того, партнеры продолжают работу в других взаимовыгодных форматах.

Со своей стороны Молдова стремится использовать украинский опыт противодействия дронам, ведь ее воздушное пространство нарушали уже более 100 раз.

Рабочие форматы и экономическое взаимодействие

У нас есть и другие рабочие форматы. Это межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и Одесский треугольник, который объединяет три страны: Молдову, Румынию и Украину– рассказал Сергей Корецкий.

Также Украина обратилась к Молдове с просьбой продлить скидку в размере 50% на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов на 2027 год.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Киев вместе с правительственной делегацией. В рамках поездки политики планируют обсудить вопросы региональной безопасности, торговли и энергетики.

Тофан также рассматривал возможность закупки украинского газа для Молдовы и планировал обсудить этот вопрос во время визита в Киев. В то же время президент Мая Санду заявляла о готовности страны принять новую волну украинских беженцев.