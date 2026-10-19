Вода більше не перешкода: українці показали потужний 8-колісний дрон-амфібію MAT1LDA

Про появу цікавої новинки на своїй сторінці у мережі Facebook розповів Tencore LLC. За словами авторів проєкту, нинішні рішення наземної робототехніки набирають обертів, консолідуються сили чинних ресурсів (див. відео внизу), а прикладом такого визначального кроку є компанія NODRICS, котора відповідає за безпосереднє створення цього НРК.

"Презентуємо Tencore Ecosystem. Це – єдина архітектура, де зібрано провідні розробки наземної роботизації. Ми консолідуємо ринок, об’єднуючи передових виробників у єдине технологічне середовище. Відтепер найкращі перевірені рішення для поля бою та цивільних задач в одному місці, – зазначили засновники проєкту.

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Основою екосистеми є чотири класи серійних платформ для будь-якого рельєфу та завдань:

TerMIT – гусеничний флагман, що завдяки модульності адаптується до логістики, евакуації, мінування та вогневої підтримки;

– гусеничний флагман, що завдяки модульності адаптується до логістики, евакуації, мінування та вогневої підтримки; TOR – високомобільний колісний НРК 4×4 із броньованими колесами Run-Flat для найскладніших логістичних маршрутів;

– високомобільний колісний НРК 4×4 із броньованими колесами Run-Flat для найскладніших логістичних маршрутів; MAT1LDA (by NODRICS) – амфібійний всюдихід 8×8 для форсування складних ґрунтів і водних перешкод;

(by NODRICS) – амфібійний всюдихід 8×8 для форсування складних ґрунтів і водних перешкод; TRAX UTILITY – пожежно-рятувальна платформа подвійного призначення для цивільного сектору та спецпідрозділів.

Малолітражка MAT1LDA і по суходолу зі складним рельєфом пройде, і через ставок, річку чи лісове озеро водою тихенько почалапає. Фото: Tencore

Секрет прохідності машини криється у вдалій та перевіреній конструкції. Платформа отримала колісну формулу 8×8, надійний бензиновий двигун внутрішнього згоряння та спеціальні бічні понтони.

Таке компонування дозволяє дрону впевнено форсувати водойми та долати заболочену місцевість. Причому складний рельєф техніка проходить з ходу, без жодної попередньої підготовки.

Вантажність та запас ходу

Робочі характеристики апарата дійсно вражають, враховуючи його габарити. На суші комплекс бере на борт до 500 кілограмів корисного навантаження, а під час руху по воді цей показник становить цілком пристойні 400 кілограмів.

З автономністю тут теж повний порядок. Повного бака вистачить, щоб подолати до 160 кілометрів по твердій поверхні або ж пройти до 50 кілометрів водними перешкодами.

Розробники передбачили відкриту раму, що робить платформу максимально універсальною.

"Це дозволяє швидко змінювати задачі – від перевезення вантажних контейнерів до встановлення евакуаційних ношей, – зазначають представники компанії.

Українські амфібії набирають обертів

Варто зазначити, що вітчизняний сегмент подібної техніки зараз активно розвивається. Нагадаємо, минулої п'ятниці редакція Авто24 вже писала про ще одну цікаву розробку – створену в Україні восьмиколісну амфібію Тоні. Щоправда, вона акумуляторна, а не з ДВЗ, як малолітражка переднього краю від компанії NODRIC.

Поява таких комплексів як MAT1LDA доводить, що наші інженери здатні створювати дійсно круті та практичні рішення для найскладніших умов експлуатації.