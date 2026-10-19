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Вода більше не перешкода: українці показали потужний 8-колісний дрон-амфібію MAT1LDA

Вітчизняні інженери розробили новий безпілотний наземний комплекс MAT1LDA, який здатен ефективно працювати на воді та складнопрохідній місцевості. Завдяки вантажопідйомності до пів тонни та відкритій архітектурі, ця платформа стане універсальним помічником для евакуації та логістики в найважчих умовах.
Українці створили 8-колісний дрон-амфібію MAT1LDA

ФОТО: Колаж Авто24 |

Тут не дуже гамірний бензиновий двигун з солідним плечем логістичних маршрутів

Валентин Ожго
logo19 жовтня, 08:08
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Про появу цікавої новинки на своїй сторінці у мережі Facebook розповів Tencore LLC. За словами авторів проєкту, нинішні рішення наземної робототехніки набирають обертів, консолідуються сили чинних ресурсів (див. відео внизу), а прикладом такого визначального кроку є компанія NODRICS, котора відповідає за безпосереднє створення цього НРК.

"Презентуємо Tencore Ecosystem. Це – єдина архітектура, де зібрано провідні розробки наземної роботизації. Ми консолідуємо ринок, об’єднуючи передових виробників у єдине технологічне середовище. Відтепер найкращі перевірені рішення для поля бою та цивільних задач в одному місці, – зазначили засновники проєкту.

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Основою екосистеми є чотири класи серійних платформ для будь-якого рельєфу та завдань:

  • TerMIT – гусеничний флагман, що завдяки модульності адаптується до логістики, евакуації, мінування та вогневої підтримки;
  • TOR – високомобільний колісний НРК 4×4 із броньованими колесами Run-Flat для найскладніших логістичних маршрутів;
  • MAT1LDA (by NODRICS) – амфібійний всюдихід 8×8 для форсування складних ґрунтів і водних перешкод;
  • TRAX UTILITY – пожежно-рятувальна платформа подвійного призначення для цивільного сектору та спецпідрозділів.

Малолітражка MAT1LDA і по суходолу зі складним рельєфом пройде, і через ставок, річку чи лісове озеро водою тихенько почалапає. Фото: Tencore

Секрет прохідності машини криється у вдалій та перевіреній конструкції. Платформа отримала колісну формулу 8×8, надійний бензиновий двигун внутрішнього згоряння та спеціальні бічні понтони.

Таке компонування дозволяє дрону впевнено форсувати водойми та долати заболочену місцевість. Причому складний рельєф техніка проходить з ходу, без жодної попередньої підготовки.

Вантажність та запас ходу

Робочі характеристики апарата дійсно вражають, враховуючи його габарити. На суші комплекс бере на борт до 500 кілограмів корисного навантаження, а під час руху по воді цей показник становить цілком пристойні 400 кілограмів.

З автономністю тут теж повний порядок. Повного бака вистачить, щоб подолати до 160 кілометрів по твердій поверхні або ж пройти до 50 кілометрів водними перешкодами.

Розробники передбачили відкриту раму, що робить платформу максимально універсальною.

"Це дозволяє швидко змінювати задачі – від перевезення вантажних контейнерів до встановлення евакуаційних ношей, – зазначають представники компанії.

Українські амфібії набирають обертів

Варто зазначити, що вітчизняний сегмент подібної техніки зараз активно розвивається. Нагадаємо, минулої п'ятниці редакція Авто24 вже писала про ще одну цікаву розробку – створену в Україні восьмиколісну амфібію Тоні. Щоправда, вона акумуляторна, а не з ДВЗ, як малолітражка переднього краю від компанії NODRIC.

Поява таких комплексів як MAT1LDA доводить, що наші інженери здатні створювати дійсно круті та практичні рішення для найскладніших умов експлуатації.

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