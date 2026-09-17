Водійське посвідчення у 16 років: як шахраї виманюють гроші за неіснуючі права

Про нову хвилю обману повідомляє Головний сервісний центр МВС. Зловмисники шукають легкий заробіток, орієнтуючись переважно на молодь. Вони створюють привабливі оголошення в мережі, де обіцяють швидко та без зайвих проблем виготовити "офіційні права" для тих, хто ще не досяг повноліття.

Лише з 18-ти

Правоохоронці та Кіберполіція категорично наголошують: отримати законне право керувати легковим автомобілем в Україні можна виключно з 18 років. Будь-які пропозиції обійти це правило – це пастка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За свої так звані послуги ділки вимагають повну передоплату або чималий аванс. Гроші просять скидати на банківські картки підставних осіб або навіть на криптогаманці, щоб ускладнити відстеження.

Щойно довірливий покупець переказує кошти, зв'язок миттєво обривається. Шахраї просто блокують жертву в месенджерах.

У гіршому випадку людина може отримати шматок пластику, який є грубою підробкою і при першій же зупинці патрульними обернеться серйозними проблемами із законом. Єдиний легальний шлях сісти за кермо – це навчання в акредитованій автошколі та успішне складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Корупція та обман: що ще варто знати

Бажання "вирішити питання" швидко часто призводить до фіаско не лише в інтернеті, а й у реальному житті. Наприклад, нещодавно в Івано-Франківську кандидат у водії спробував дати 100 доларів хабаря адміністратору під час практичного іспиту.

Замість омріяного посвідчення чоловік отримав виклик поліції. Загалом послуги так званих "бігунків", які обіцяють права без зусиль, можуть коштувати від 25 тисяч гривень до двох тисяч доларів, але фінал зазвичай один – зустріч із правоохоронцями.