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Тизер новинки Volkswagen
Як повідомляє видання Motor1, на опублікованому зображенні автомобіль повністю накритий червоною тканиною, крізь яку просвічується лише агресивна світлодіодна оптика. Вузькі фари з'єднані горизонтальною смугою, що нагадує торішній шоу-кар ID.GTI, але кузов виглядає значно ширшим та злішим за все, що зараз є у продажу.
Судячи з обрисів під покривалом, машина отримала величезні розширювачі колісних арок, які натякають на збільшену колію та масивні диски. На кормі височіє гігантське антикрило у стилі гоночних болідів Golf R, а на капоті помітні різкі вентиляційні отвори, що свідчить про серйозну роботу над аеродинамікою.
Цікаво, що цей проєкт не є творінням головної дизайн-студії бренду. Над створенням екстремального хетчбека працювали виключно стажери, молоді дизайнери та інженери з власної навчальної програми Volkswagen.
Технічні характеристики поки тримають у суворому секреті, тому потужність двигуна чи динаміка залишаються загадкою. "Це потенційно найдикіший Volkswagen, який коли-небудь носив шильдик GTI", – інтригують представники компанії у своєму офіційному пресрелізі.
Чи піде концепт у серію?
У мережі вже ширяться чутки, що це може бути передвісник майбутнього хардкорного Golf GTI Clubsport або ж божевільний проєкт на базі компактного Polo. Виробник поки не підтверджує, але й не спростовує ці здогадки, залишаючи інтригу до офіційного дебюту.
Єдине, що німці відкинули категорично – це повернення до формату кабріолета. "Це точно не GTI Cabrio", – офіційно заявили у Volkswagen, закривши двері для спекуляцій щодо відкритого даху.
Нагадаємо, що спортивний підрозділ Volkswagen готує ще одну гарячу новинку – заряджений кросовер T-Roc R. На свіжих шпигунських фото прототип моделі 2027 року хизується агресивним обвісом та чотирма патрубками вихлопної системи.
Очікується, що цей кросовер запозичить 2,0-літровий турбомотор від актуального Golf R потужністю близько 328 кінських сил. Інсайдери припускають, що новий T-Roc R може стати останньою моделлю бренду з класичним двигуном внутрішнього згоряння перед тотальним переходом на електротягу.