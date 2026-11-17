Як повідомляє видання Motor1, на опублікованому зображенні автомобіль повністю накритий червоною тканиною, крізь яку просвічується лише агресивна світлодіодна оптика. Вузькі фари з'єднані горизонтальною смугою, що нагадує торішній шоу-кар ID.GTI, але кузов виглядає значно ширшим та злішим за все, що зараз є у продажу.

Судячи з обрисів під покривалом, машина отримала величезні розширювачі колісних арок, які натякають на збільшену колію та масивні диски. На кормі височіє гігантське антикрило у стилі гоночних болідів Golf R, а на капоті помітні різкі вентиляційні отвори, що свідчить про серйозну роботу над аеродинамікою.

Цікаво, що цей проєкт не є творінням головної дизайн-студії бренду. Над створенням екстремального хетчбека працювали виключно стажери, молоді дизайнери та інженери з власної навчальної програми Volkswagen.

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Технічні характеристики поки тримають у суворому секреті, тому потужність двигуна чи динаміка залишаються загадкою. "Це потенційно найдикіший Volkswagen, який коли-небудь носив шильдик GTI", – інтригують представники компанії у своєму офіційному пресрелізі.

Чи піде концепт у серію?

У мережі вже ширяться чутки, що це може бути передвісник майбутнього хардкорного Golf GTI Clubsport або ж божевільний проєкт на базі компактного Polo. Виробник поки не підтверджує, але й не спростовує ці здогадки, залишаючи інтригу до офіційного дебюту.

Єдине, що німці відкинули категорично – це повернення до формату кабріолета. "Це точно не GTI Cabrio", – офіційно заявили у Volkswagen, закривши двері для спекуляцій щодо відкритого даху.

Нагадаємо, що спортивний підрозділ Volkswagen готує ще одну гарячу новинку – заряджений кросовер T-Roc R. На свіжих шпигунських фото прототип моделі 2027 року хизується агресивним обвісом та чотирма патрубками вихлопної системи.

Очікується, що цей кросовер запозичить 2,0-літровий турбомотор від актуального Golf R потужністю близько 328 кінських сил. Інсайдери припускають, що новий T-Roc R може стати останньою моделлю бренду з класичним двигуном внутрішнього згоряння перед тотальним переходом на електротягу.