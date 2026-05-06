Volkswagen показав найпотужніший Golf R для 24-годинних перегонів на Нюрбургринзі

Назва суббренду “R” походить від слова “Racing” (перегони), що безпосередньо вказує на його коріння та пріоритети. Щоб продемонструвати серйозність своїх намірів, підрозділ Volkswagen R представив публіці концептуальний шоу-кар Golf R 24H, який дає чітке уявлення про вигляд майбутнього боліда.

Читайте також: Volkswagen відкликає понад 38 000 кросоверів через ризик витоку палива

За словами Райнхольда Івенца, керівника Volkswagen R, 24-годинна гонка на Нюрбургринзі є найскладнішим випробуванням у реальних конкурентних умовах. Траса Нордшляйфе вже тривалий час слугує бренду як дослідницький майданчик, тому участь у змаганнях такого масштабу є логічним продовженням розробки нових технологій.

Партнерство з Max Kruse Racing

Розробка гоночного автомобіля ведеться у тісній співпраці з командою Max Kruse Racing. Протягом останніх трьох років колектив працював із моделлю Golf GTI Clubsport, проте тепер проект виходить на новий рівень із використанням повнопривідної платформи Golf R.

Ключову роль у вдосконаленні як гоночної, так і серійних моделей відіграє Бенджамін Лойхтер – співзасновник команди, тест-пілот та пілот-конструктор Volkswagen. Його досвід дозволяє інтегрувати гоночні напрацювання безпосередньо у вузли автомобілів, які згодом з'являються в автосалонах.

Volkswagen R: шлях від R32 до сучасних рекордів

Нагадаємо, що Історія лінійки Volkswagen R розпочалася у 2002 році з виходу легендарного Golf R32, оснащеного 3,2-літровим двигуном VR6 та інноваційною на той час коробкою передач із прямим перемиканням. З того часу Volkswagen R перетворився на незалежний преміальний бренд, відомий своїми технологіями повного приводу 4MOTION та налаштуванням шасі.

У послужному списку бренду вже є значні досягнення: чотири титули чемпіона світу з ралі, здобуті з моделлю Polo R WRC та кілька світових рекордів у галузі електроспорту з прототипом ID.R. Проект Golf R 24H покликаний закріпити статус бренду в автоспорті та стати “найвидовищнішим Golf R на сьогоднішній день”, демонструючи прогрес інженерної думки у найекстремальніших умовах експлуатації.