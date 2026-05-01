Volkswagen відкликає понад 38 000 кросоверів через ризик витоку палива

Причиною відкликання став занадто короткий джгут проводів, що веде до датчика тиску палива. Згідно зі звітом про безпеку, під час сильного удару ззаду джгут проводів може натягнутися й це створює надмірне напруження, яке здатне буквально вибити датчик із паливного бака, зазначає Motor1.

Особливу небезпеку ця несправність становить у випадках, коли автомобіль після зіткнення перевертається. У такій ситуації через отвір від вибитого датчика може статися витік палива, що значно підвищує ризик виникнення пожежі.

Результати випробувань у Канаді

Вперше про потенційну проблему стало відомо завдяки Міністерству транспорту Канади. Державне агентство провело серію краш-тестів моделі Taos 2025 року випуску, які автомобіль не пройшов. Отримавши звіт на початку березня, інженери Volkswagen провели власне розслідування та відвідали канадські випробувальні об'єкти для детального огляду пошкоджених машин.

Встановлено, що некоректний джгут проводів почали використовувати з 2025 модельного року, тому під дію сервісної кампанії потрапили автомобілі Volkswagen Taos 2025 та 2026 років випуску.

Спосіб вирішення дефекту

Наразі компанія Volkswagen не зафіксувала жодного випадку реальних аварій, пожеж або травмувань клієнтів, пов'язаних із цим дефектом. Для усунення ризику дилери встановлюватимуть спеціальний подовжувач джгута дротів довжиною 8 сантиметрів. Цього додаткового сегмента має бути достатньо, щоб зняти критичну напругу з датчика у разі зіткнення та зберегти герметичність бака.

