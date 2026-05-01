Volkswagen отзывает более 38 000 кроссоверов из-за риска утечки топлива

Причиной отзыва стал слишком короткий жгут проводов, ведущий к датчику давления топлива. Согласно отчету о безопасности, во время сильного удара сзади жгут проводов может натянуться и это создает чрезмерное напряжение, которое способно буквально выбить датчик из топливного бака, отмечает Motor1.

Особую опасность эта неисправность представляет в случаях, когда автомобиль после столкновения переворачивается. В такой ситуации через отверстие от выбитого датчика может произойти утечка топлива, что значительно повышает риск возникновения пожара.

Результаты испытаний в Канаде

Впервые о потенциальной проблеме стало известно благодаря Министерству транспорта Канады. Государственное агентство провело серию краш-тестов модели Taos 2025 года выпуска, которые автомобиль не прошел. Получив отчет в начале марта, инженеры Volkswagen провели собственное расследование и посетили канадские испытательные объекты для детального осмотра поврежденных машин.

Установлено, что некорректный жгут проводов начали использовать с 2025 модельного года, поэтому под действие сервисной кампании попали автомобили Volkswagen Taos 2025 и 2026 годов выпуска.

Способ решения дефекта

Сейчас компания Volkswagen не зафиксировала ни одного случая реальных аварий, пожаров или травм клиентов, связанных с этим дефектом. Для устранения риска дилеры будут устанавливать специальный удлинитель жгута проводов длиной 8 сантиметров. Этого дополнительного сегмента должно быть достаточно, чтобы снять критическое напряжение с датчика в случае столкновения и сохранить герметичность бака.

