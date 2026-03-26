Lexus отзывает популярные кроссоверы из-за проблемы с камерой заднего вида

В общем отзыв охватывает около 144 200 автомобилей с бензиновыми двигателями, в частности версии NX 250, NX 350, RX 350 и TX 350, сообщает Autoevolution. Все они оснащены мультимедийной системой и специальным USB-зарядным устройством в салоне.

Черный экран вместо изображения

Суть неисправности заключается в том, что при включении задней передачи изображение с камеры может не появиться на центральном дисплее. Причина – отсутствие конденсатора в USB-модуле, который должен стабилизировать напряжение. Из-за этого возможны кратковременные просадки напряжения, которые прерывают процесс запуска камеры. В результате водитель видит черный экран вместо изображения позади автомобиля, что, очевидно, может повлиять на безопасность маневрирования. Поставщиком проблемного компонента выступает Panasonic Automotive Systems.

Как обнаружили дефект и что будут делать дальше

Подразделение Toyota Motor North America начало расследование еще в марте 2025 года. Стендовые испытания быстро подтвердили наличие проблемы, а дополнительные тесты выявили нестабильность напряжения при запуске системы. Владельцев автомобилей пригласят в дилерские центры Lexus, где бесплатно выполнят обновление программного обеспечения. В случае необходимости камеру заднего вида также заменят. Сообщение клиентам планируют разослать в период с 3 по 17 мая 2026 года.

Как распределились отозванные авто

Наибольшую долю в сервисной кампании занимает Lexus RX – более 71 тысячи автомобилей. Далее следуют Lexus NX (более 69 тысяч) и Lexus TX (около 3,8 тысячи единиц). Все эти модели производились на североамериканских заводах Toyota Motor Manufacturing Canada в Канаде и Toyota Motor Manufacturing Indiana в США.

Популярность моделей и рынок

Несмотря на отзыв, модели остаются одними из ключевых для бренда. В 2025 году Lexus реализовал более 370 тысяч автомобилей в США, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Самым популярным стал Lexus RX с более 113 тысячами продаж. Lexus NX также показал сильный результат – почти 77 тысяч единиц. Трехрядный Lexus TX, который относительно недавно появился на рынке, разошелся тиражом более 57 тысяч авто.

Что это означает для владельцев

Хотя проблема выглядит технической, она касается важной функции безопасности. В то же время решение является достаточно простым и не требует затрат от клиентов. Фактически, это типичный пример современных отзывов: даже премиальные автомобили с развитой электроникой могут иметь подобные нюансы, но производители оперативно реагируют и устраняют их в рамках гарантийной поддержки.