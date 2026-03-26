Lexus відкликає популярні кросовери через проблему з камерою заднього виду

Загалом відкликання охоплює близько 144 200 автомобілів із бензиновими двигунами, зокрема версії NX 250, NX 350, RX 350 та TX 350, повідомляє Autoevolution. Усі вони оснащені мультимедійною системою та спеціальним USB-зарядним пристроєм у салоні.

Чорний екран замість зображення

Суть несправності полягає в тому, що під час увімкнення задньої передачі зображення з камери може не з’явитися на центральному дисплеї. Причина – відсутність конденсатора в USB-модулі, який мав би стабілізувати напругу. Через це можливі короткочасні просідання напруги, які переривають процес запуску камери. У результаті водій бачить чорний екран замість зображення позаду автомобіля, що, очевидно, може вплинути на безпеку маневрування. Постачальником проблемного компонента виступає Panasonic Automotive Systems.

Як виявили дефект і що робитимуть далі

Підрозділ Toyota Motor North America розпочав розслідування ще у березні 2025 року. Стендові випробування швидко підтвердили наявність проблеми, а додаткові тести виявили нестабільність напруги під час запуску системи. Власників автомобілів запросять до дилерських центрів Lexus, де безкоштовно виконають оновлення програмного забезпечення. У разі потреби камеру заднього виду також замінять. Повідомлення клієнтам планують розіслати в період з 3 по 17 травня 2026 року.

Як розподілилися відкликані авто

Найбільшу частку в сервісній кампанії займає Lexus RX – понад 71 тисяча автомобілів. Далі йдуть Lexus NX (понад 69 тисяч) і Lexus TX (близько 3,8 тисячі одиниць). Всі ці моделі вироблялися на північноамериканських заводах Toyota Motor Manufacturing Canada у Канаді та Toyota Motor Manufacturing Indiana у США.

Популярність моделей і ринок

Попри відкликання, моделі залишаються одними з ключових для бренду. У 2025 році Lexus реалізував понад 370 тисяч автомобілів у США, що на 7,1% більше, ніж роком раніше. Найпопулярнішим став Lexus RX із понад 113 тисячами продажів. Lexus NX також показав сильний результат – майже 77 тисяч одиниць. Трирядний Lexus TX, який відносно недавно з’явився на ринку, розійшовся тиражем понад 57 тисяч авто.

Що це означає для власників

Хоча проблема виглядає технічною, вона стосується важливої функції безпеки. Водночас рішення є досить простим і не потребує витрат від клієнтів. Фактично, це типовий приклад сучасних відкликань: навіть преміальні автомобілі з розвиненою електронікою можуть мати подібні нюанси, але виробники оперативно реагують і усувають їх у рамках гарантійної підтримки.