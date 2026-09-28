Виробництво найпопулярнішого пікапа Ford F-150 зупинили через проблеми з постачанням

Ford F-Series протягом 49 років залишається найпопулярнішою серією пікапів у США. За минулий рік компанія продала 828 832 автомобілі F-Series, причому значну частину цього обсягу забезпечує саме F-150, пише Carscoops. За інформацією Reuters, виробництво F-150 на заводі вантажівок у Дірборні припинили у четвер, 24 вересня. Очікується, що підприємство не відновить випуск пікапів до 29 вересня.

Проблеми також виникли на складальному заводі Ford у Канзас-Сіті. Там останнім часом скасували кілька виробничих змін, що також вплинуло на випуск автомобілів F-Series. Водночас завод вантажівок Ford у Кентуккі збільшив виробництво. Ймовірно, це може частково компенсувати наслідки перебоїв на інших підприємствах, хоча автовиробник не пояснював зв'язок між цими подіями.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що стало причиною зупинки виробництва

Точна причина проблеми залишається невідомою. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, йдеться про "проблему з постачанням". Водночас повідомляється, що нинішні перебої не пов'язані з дефіцитом алюмінію, який раніше вже впливав на виробництво Ford F-150.

Тоді проблеми виникли після серії пожеж на підприємстві Novelis Oswego у 2025 році. Це створило труднощі з постачанням алюмінію для автомобільної промисловості. Цього разу ситуація виглядає інакше, хоча точний компонент або постачальник, який спричинив зупинку виробництва, наразі не названий.

На заводі в Дірборні постраждали тисячі працівників

Detroit Free Press повідомляє, що зупинка виробництва на заводі вантажівок у Дірборні торкнулася приблизно 3500-4000 працівників. Ситуація виявилася масштабнішою і для підприємства в Канзас-Сіті. За інформацією видання, з початку вересня там скасували вже 15 виробничих змін. Представник Ford заявив Detroit Free Press, що компанія "не коментує перебої з постачальниками".

Водночас голова переговорної комісії профспілки UAW Local 249 Джим Фішер припустив, що проблема може бути пов'язана саме з алюмінієм. Однак ця версія наразі не підтверджена автовиробником. Ford пояснює ситуацію загальним "браком деталей", не уточнюючи, яких саме компонентів не вистачає.

Постачальник алюмінію вже відновлює виробництво

На цьому тлі окрему увагу привертає ситуація на підприємстві Novelis в Освего. У червні компанія запустила гарячий стан на заводі після попередніх проблем із виробництвом. Тоді Novelis заявила, що тісно співпрацює з клієнтами для збільшення обсягів поставок, а також удосконалює виробничі процеси, щоб "подальше зміцнити здатність компанії постачати надійну та високоякісну продукцію".

Для Ford перебої з виробництвом F-150 є помітною проблемою, оскільки ця модель залишається ключовою частиною продажів F-Series на американському ринку. При цьому виробник поки не повідомляє, наскільки тривалі зупинки на підприємствах можуть вплинути на загальні обсяги випуску пікапів.