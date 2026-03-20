Xiaomi оновила SU7: нові версії, характеристики та ціни

Оновлена модель уже викликала ажіотаж: за перші 34 хвилини після старту продажів було оформлено 15 000 замовлень, повідомляє CarNewsChina.

Ціни та версії Xiaomi SU7 2026

Лінійка Xiaomi SU7 2026 року включає три модифікації з різними батареями та характеристиками:

Standard — від 219 900 юанів (≈ 31 870 доларів);

Pro — від 249 900 юанів (≈ 36 220 доларів);

Max — від 303 900 юанів (≈ 44 000 доларів).

Базові та середні версії оснащені електромотором потужністю 235 кВт (320 к.с.), тоді як топова модифікація Max розвиває вже 508 кВт (690 к.с.). Оновлений седан отримав одразу кілька варіантів акумуляторів: два LFP ємністю 73 та 96,3 кВт-год з запасом ходу до 720 та 902 км відповідно, й потрійну літієву батарею ємністю 101,7 кВт-год, що забезпечує до 835 км на одному заряді.

Усі значення дальності вказані за китайським циклом вимірювання CLTC, який вважається досить оптимістиним, тому реальний запас ходу моделі може бути нижчим. Xiaomi зазначає, що електромобіль використовує високовольтну архітектуру до 800 В, що забезпечує швидку зарядку та ефективність.

Технології: тепер у базі LiDAR і Nvidia

Головне оновлення 2026 року – уніфікація обладнання. Тепер навіть базові версії отримали те, що раніше було доступне лише у топ-комплектаціях. Серед ключових технологій: LiDAR, 4D-міліметровий радар, обчислювальна платформа Nvidia Thor-U (до 700 TOPS) та система допомоги водієві Xiaomi HAD. Це означає, що тепер всі версії Xiaomi SU7 мають однаковий рівень електроніки та асистентів.

Безпека та конструкція

Xiaomi серйозно оновила конструкцію кузова. У ключових зонах використовується високоміцна сталь із показником до 2200 МПа. Також електромобіль тепер матиме дев’ять подушок безпеки, посилений захист батареї й додаткове покриття днища, а також систему аварійного відкривання дверей із потрійним резервуванням. Остання функція дозволяє відчинити двері навіть у разі втрати живлення.

Нове шасі

Оновлений Xiaomi SU7 отримав нову платформу під назвою “Dragon Chassis”. Тобто, тепер седан має передню підвіску на подвійних важелях та задню п’ятиважільну підвіску. У дорожчих версіях доступна двокамерна пневмопідвіска з адаптивними амортизаторами та функцією прогнозного аналізу дорожнього покриття.

Конкуренція

На ринку Xiaomi SU7 продовжує конкурувати з Tesla Model 3 у сегменті середньорозмірних електричних седанів. Оновлення 2026 року робить модель ще більш привабливою за рахунок багатшого базового оснащення, кращого запасу ходу та покращених технологій.

Продажі та стратегія Xiaomi

Оновлення моделі відбулося після короткого зниження поставок – у лютому було відвантажено лише 218 автомобілів через переобладнання виробництва. Втім це пов’язано не з падінням попиту, а з підготовкою до запуску нової версії. Загалом автомобільний підрозділ Xiaomi демонструє швидке зростання з показником у понад 600 000 поставлених авто за 22 місяці. Цього року автовиробник планує виготовити та поставити ще 550 000 автомобілів.