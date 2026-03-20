Xiaomi обновила SU7: новые версии, характеристики и цены

Обновленная модель уже вызвала ажиотаж: за первые 34 минуты после старта продаж было оформлено 15 000 заказов, сообщает CarNewsChina.

Цены и версии Xiaomi SU7 2026

Линейка Xiaomi SU7 2026 года включает три модификации с разными батареями и характеристиками:

Standard - от 219 900 юаней (≈ 31 870 долларов);

Pro - от 249 900 юаней (≈ 36 220 долларов);

Max - от 303 900 юаней (≈ 44 000 долларов).

Базовые и средние версии оснащены электромотором мощностью 235 кВт (320 л.с.), тогда как топовая модификация Max развивает уже 508 кВт (690 л.с.). Обновленный седан получил сразу несколько вариантов аккумуляторов: два LFP емкостью 73 и 96,3 кВт-ч с запасом хода до 720 и 902 км соответственно, и тройную литиевую батарею емкостью 101,7 кВт-ч, что обеспечивает до 835 км на одном заряде.

Все значения дальности указаны по китайскому циклу измерения CLTC, который считается достаточно оптимистичным, поэтому реальный запас хода модели может быть ниже. Xiaomi отмечает, что электромобиль использует высоковольтную архитектуру до 800 В, что обеспечивает быструю зарядку и эффективность.

Технологии: теперь в базе LiDAR и Nvidia

Главное обновление 2026 года – унификация оборудования. Теперь даже базовые версии получили то, что ранее было доступно только в топ-комплектациях. Среди ключевых технологий: LiDAR, 4D-миллиметровый радар, вычислительная платформа Nvidia Thor-U (до 700 TOPS) и система помощи водителю Xiaomi HAD. Это означает, что теперь все версии Xiaomi SU7 имеют одинаковый уровень электроники и ассистентов.

Безопасность и конструкция

Xiaomi серьезно обновила конструкцию кузова. В ключевых зонах используется высокопрочная сталь с показателем до 2200 МПа. Также электромобиль теперь будет иметь девять подушек безопасности, усиленную защиту батареи и дополнительное покрытие днища, а также систему аварийного открывания дверей с тройным резервированием. Последняя функция позволяет открыть двери даже в случае потери питания.

Новое шасси

Обновленный Xiaomi SU7 получил новую платформу под названием “Dragon Chassis”. То есть, теперь седан имеет переднюю подвеску на двойных рычагах и заднюю пятирычажную подвеску. В более дорогих версиях доступна двухкамерная пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и функцией прогнозного анализа дорожного покрытия.

Конкуренция

На рынке Xiaomi SU7 продолжает конкурировать с Tesla Model 3 в сегменте среднеразмерных электрических седанов. Обновление 2026 года делает модель еще более привлекательной за счет более богатого базового оснащения, лучшего запаса хода и улучшенных технологий.

Продажи и стратегия Xiaomi

Обновление модели произошло после короткого снижения поставок – в феврале было отгружено только 218 автомобилей из-за переоборудования производства. Впрочем это связано не с падением спроса, а с подготовкой к запуску новой версии. В целом автомобильное подразделение Xiaomi демонстрирует быстрый рост с показателем в более 600 000 поставленных авто за 22 месяца. В этом году автопроизводитель планирует изготовить и поставить еще 550 000 автомобилей.